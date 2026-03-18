Իրանը հաստատեց՝ հետախուզության նախարարը սպանվել է

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հաստատել է, որ հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբը սպանվել է,- այս մասին նախագահը X-ում գրառում է կատարել:
Այսօր ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացն էր հայտարարել, որ Իրանի հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբը «ոչնչացվել» է գիշերային հարվածի արդյունքում։
Կացը նշել էր, որ ինքը և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն թույլատրել են զինված ուժերին խոցել ցանկացած բարձր դիրք ունեցող թիրախավորված իրանցի պաշտոնյայի՝ առանց լրացուցիչ հաստատման անհրաժեշտության։