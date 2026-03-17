Իրանը հաստատեց՝ Լարիջանին սպանվել է

Մի քանի ժամ շարունակված լռությունից հետո Թեհրանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Իսլամական հանրապետության Ազգային անվտանգության ղեկավար, երկրի փաստացի առաջնորդ Ալի Լարիջանին սպանվել է։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ իրանցի առաջնորդը անցած գիշեր թիրախավորվել է Իսրայելի բանակի կողմից։
67-ամյա Լարիջանին Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի հարվածներից սպանված երկրորդ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է՝ Իրանի Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիից հետո։
Պրագմատիկ և չափավոր տոնով հայտնի Լարիջանին այաթոլլա Ալի Խամենեիի մերձավորներից մեկն էր համարվում և մեծ ազդեցություն ուներ՝ բանակում, լրատվամիջոցներում և օրենսդիր մարմնում տասնամյակների փորձառության շնորհիվ։ Անցած տարի՝ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հետ Իրանի 12-օրյա պատերազմից հետո, նա նշանակվեց Ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար՝ պաշտոն, որը զբաղեցրել էր դրանից գրեթե երկու տասնամյակ առաջ՝ համակարգելով Իրանի պաշտպանական ռազմավարությունը և վերահսկելով միջուկային քաղաքականությունը։
Ավելի ուշ Լարիջանին ներգրավվեց նաև դիվանագիտական ասպարեզում՝ վերջին ամիսներին նա պարբերաբար այցելում էր Օման և Կատար, որտեղ Իրանն անուղղակի բանակցություններ էր վարում ԱՄՆ-ի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ։