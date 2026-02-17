Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը մի քանի ժամով փակում է Հորմուզի նեղուցը. Fars

Հորմուզի նեղուցի որոշ հատվածներ այսօր մի քանի ժամով կփակվեն նավագնացության «անվտանգության միջոցառումների» նկատառումներով, հաղորդում է իրանական կիսապաշտոնական Fars լրատվական գործակալությունը, մինչ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զորավարժություններ է անցկացնում նեղուցում, իսկ Ժնևում Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ:

Նեղուցը աշխարհի նավթի արտահանման ամենակարևոր ուղին է, որը կապում է Պարսից ծոցի խոշորագույն նավթ արտադրողներին, ինչպիսիք են Սաուդյան Արաբիան, Իրանը, Իրաքը և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Օմանի ծոցի և Արաբական ծովի հետ։ Այստեղով է անցնում աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը:

Մինչ այդ Իրանի գերագույն առաջնորդն ԱՄՆ-ին զգուշացրել էր, որ Իրանում իշխանությունը տապալելու փորձերը կձախողվեն: Այաթոլլա Ալի Խամենեին ԱՄՆ-ին կոչ է արել վերջ տալ Իրանին ուղղված սպառնալիքներին և զերծ մնալ երկրի շուրջ ռազմական ուժի կուտակումից՝ նշելով, որ «ցանկացած ռազմանավից ավելի վտանգավոր է այն զենքը, որը կարող է խորտակել այդ ռազմանավը»:

«ԱՄՆ նախագահն ասում է, որ իրենց բանակն ամենաուժեղն է աշխարհում, սակայն երբեմն ամենաուժեղ բանակը կարող է այնպիսի ուժեղ ապտակ ստանալ, որ չկարողանա ոտքի կանգնել»,-ասել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին:

Օմանի միջնորդությամբ անցկացված բանակցությունների երկրորդ փուլին ԱՄՆ-ից մասնակցում են նախագահի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, իսկ Իրանից՝ արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:

Բանակցությունների մասին այլ մանրամասները դեռ հայտնի չեն:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ն ու Իրանը կրկին բանակցում են միջուկային ծրագրի շուրջ

Խամենեի․ «Բանակցությունների արդյունքները կանխատեսելը ապուշություն է»

ԱՄՆ-ը չի պատրաստվում սահմանափակվել այլ գործընկերներ-երկրների ընտրության հարցում. Ռուբիո

Իրանի շուրջ որոշում կարող է կայացվել շաբաթների ընթացքում. ամերիկացի սենատոր

Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը զորավարժություններ կանցկացնեն Հորմուզի նեղուցում

Թրամփը հայտարարել է՝ «անուղղակիորեն» ներգրավված կլինի Իրանի հետ նախատեսված բանակցություններին
XS
SM
MD
LG