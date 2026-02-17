Խամենեի․ «Բանակցությունների արդյունքները կանխատեսելը ապուշություն է»

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հրաժարվել է մեկնաբանել այսօր Ժնևում մեկնարկած իրանա-ամերիկյան բանակցությունների հնարավոր արդյունքները։ «Բանակցությունների արդյունքներ կանխատեսելը ապուշություն է», - հայտարարել է նա։
Խամենեին նաև կոչ է արել պաշտոնական Վաշինգտոնին վերջ տալ Իրանին ուղղված սպառնալիքներին և զերծ մնալ իսլամական հանրապետության շուրջ ռազմական ուժի կուտակումից։
«Ցանկացած ռազմանավից ավելի վտանգավոր է այն զենքը, որը կարող է խորտակել այդ ռազմանավը», - հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը։
