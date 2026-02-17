Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը զորավարժություններ կանցկացնեն Հորմուզի նեղուցում

Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը նավեր են ուղարկել մասնակցելու Հորմուզի նեղուցում կայանալիք «Ծովային անվտանգության գոտի 2026» ռազմածովային զորավարժություններին, Mehr-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը։
Լրատվամիջոցը հայտնում է, որ Իրանի ռազմածովային ուժերի կողմից նախաձեռնված եռակողմ զորավարժությունների նպատակն է ամրապնդել ծովային անվտանգությունը, ընդլայնել համագործակցությունը ծովային ահաբեկչության դեմ պայքարում, ինչպես նաև իրականացնել համակարգված փրկարարական գործողություններ։
«Ծովային անվտանգության գոտի» զորավարժությունները անցկացվում են 2019 թվականից ի վեր՝ Իրանի նախաձեռնությամբ։
Ժնևում այսօր կայանալիք հանդիպումից առաջ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նախօրեին զորավարժություններ է անցկացրել Հորմուզի նեղուցում, որտեղով է անցնում աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը և որտեղ ԱՄՆ-ն արդեն մի քանի շաբաթ մեծ ուժեր է կուտակել՝ Իրանին սպառնալով ռազմական գործողություններով, եթե գործարքի չգնա: