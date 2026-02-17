Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

ԱՄՆ-ն ու Իրանը կրկին բանակցում են միջուկային ծրագրի շուրջ

Ժնև, Շվեյցարիա, փետրվարի 17, 2026թ.
Ժնև, Շվեյցարիա, փետրվարի 17, 2026թ.

Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն այսօր Ժնևում անուղղակի բանակցություններ են անցկացնում՝ լուծելու Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տասնամյակներ շարունակվող վեճը և կանխելու հնարավոր պատերազմը:

Օմանի միջնորդությամբ բանակցությունների երկրորդ փուլին ԱՄՆ-ից մասնակցում են նախագահի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, իսկ Իրանից՝ արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:

Բանակցություններից առաջ Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին, դիմելով ԱՄՆ նախագահին, հայտարարել է. «Դուք նույնպես չեք կարողանա տապալել Իսլամական Հանրապետությունը»։

Իրանցի բարձրաստիճան մեկ այլ պաշտոնյա, ում անունը չի նշվում, Reuters-ին ասել է, որ Իրանը Ժնևում է անկեղծ, կառուցողական առաջարկներով և «դրական ու լուրջ» է տրամադրված: Բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել, եթե ԱՄՆ-ն լուրջ վերաբերվի Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելուն և խուսափի անիրատեսական պահանջներից, ասել է նա:

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ ինքը ևս «անուղղակիորեն» կմասնակցի բանակցություններին: Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ Թեհրանը ցանկանում է գործարք կնքել, թեև խոստովանել է՝ Իրանի հետ դժվար է բանակցել։

«Դրանք կարևոր բանակցություններ կլինեն: Տեսնենք, թե ինչ կստացվի: Ես կասեի, որ նրանք վատ բանակցողներ են, քանզի անցած տարի կարող էինք համաձայնության գալ B-2 կործանիչներ ուղարկելու փոխարեն՝ ոչնչացնելու նրանց միջուկային ներուժը: Հուսով եմ՝ հիմա ավելի խելամիտ կգտնվեն։ Նրանք ցանկանում են գործարք կնքել»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը:

Բանակցություններից առաջ ԱՄՆ-ն մեծ ուժեր է կուտակել Իրանի ափերի մոտ՝ սպառնալով ռազմական գործողություններով, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա: Երեկ էլ Իրանը զորավարժություններ էր անցկացրել Հորմուզի նեղուցում, որտեղով տեղափոխվում է աշխարհում սպառվող նավթի 20 տոկոսը: Նեղուցում Թեհրանն առաջիկայում կանցկացնի ևս մեկ զորավարժություն, որին մասնակցելու համար Ռուսաստանն ու Չինաստանն արդեն նավեր են ուղարկել:

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև «որևէ տարակարծություն չկա» Իրանի միջուկային խնդրի հարցում

Ժնևի հանդիպումից մեկ օր առաջ ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը երեկ Թել Ավիվում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև որևէ տարակարծություն չկա, թե Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորման դեպքում ինչ է պետք անել և երբ:

Հանրապետական սենատորն ասել է, որ այս հարցում որոշում կընդունվի «շաբաթների ընթացքում, այլ ոչ թե ամիսների», սակայն չի մանրամասնել, թե որտեղից նման տեղեկություն: Գրեհեմը միայն նշել է, որ իրանական ռեժիմին վերջ դնելու երկու տարբերակ կա, որոնցից մեկը դիվանագիտականն է:

«Մյուս տարբերակը ռազմականն է։ Կարծում եմ՝ նախագահ Թրամփը փորձում է հասկանալ, թե որ տարբերակն ամենալավ արդյունքը կտա: Կարևորն այն է, որ որոշումը կկայացվի շաբաթների, ոչ թե ամիսների ընթացքում», - հավելել է նա։

Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցությունները վերսկսել են փետրվարի սկզբին։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հայտարարում են, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել, ինչը կարող է սպառնալ Իսրայելի գոյությանը: Իրանը, մինչդեռ, պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ բնույթ ունի:

Վաշինգտոնը փորձում է ընդլայնել բանակցությունների շրջանակը՝ ներառելով նաև Իրանի հրթիռային ծրագիրը: Թեհրանը, սակայն, հայտարարում է, որ պատրաստ է քննարկել միայն իր միջուկային ծրագրի սահմանափակումները՝ պատժամիջոցների մեղմացման դիմաց, հրթիռային ծրագիրը քննարկման առարկա չէ, իսկ ուրանի հարստացումից չի հրաժարվի:

Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն իրանցիները բանակցություններից

«Կարծում եմ՝ բանակցությունները լավ կընթանան, քանզի հարևան երկրների ճնշումը, հավանաբար, կկանխի պատերազմը։ Թրամփի մասին մեր իմացածից ելնելով՝ պարզ է, որ նա իր շահերն է հետապնդում, ուստի կարծում եմ՝ պատերազմը քիչ հավանական է», - ասել է Թեհրանի բնակիչներից մեկը։

Մյուսն էլ հավելել է, որ Իրանը պետք է հաշվի առնի նաև Իսրայելին, «որն այս բանակցությունների հիմնական խոչընդոտներից մեկն է»։ «Բանակցություններից դրական արդյունք ենք ակնկալում: Հուսով ենք, որ դրանք ժողովրդի շահերից կբխեն, և պատերազմ չի լինի», - ընդգծել է նա։

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG