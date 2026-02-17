ԱՄՆ-ն ու Իրանը կրկին բանակցում են միջուկային ծրագրի շուրջ

Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն այսօր Ժնևում անուղղակի բանակցություններ են անցկացնում՝ լուծելու Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տասնամյակներ շարունակվող վեճը և կանխելու հնարավոր պատերազմը:
Օմանի միջնորդությամբ բանակցությունների երկրորդ փուլին ԱՄՆ-ից մասնակցում են նախագահի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները, իսկ Իրանից՝ արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:
Բանակցություններից առաջ Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին, դիմելով ԱՄՆ նախագահին, հայտարարել է. «Դուք նույնպես չեք կարողանա տապալել Իսլամական Հանրապետությունը»։
Իրանցի բարձրաստիճան մեկ այլ պաշտոնյա, ում անունը չի նշվում, Reuters-ին ասել է, որ Իրանը Ժնևում է անկեղծ, կառուցողական առաջարկներով և «դրական ու լուրջ» է տրամադրված: Բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել, եթե ԱՄՆ-ն լուրջ վերաբերվի Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելուն և խուսափի անիրատեսական պահանջներից, ասել է նա:
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ ինքը ևս «անուղղակիորեն» կմասնակցի բանակցություններին: Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ Թեհրանը ցանկանում է գործարք կնքել, թեև խոստովանել է՝ Իրանի հետ դժվար է բանակցել։
«Դրանք կարևոր բանակցություններ կլինեն: Տեսնենք, թե ինչ կստացվի: Ես կասեի, որ նրանք վատ բանակցողներ են, քանզի անցած տարի կարող էինք համաձայնության գալ B-2 կործանիչներ ուղարկելու փոխարեն՝ ոչնչացնելու նրանց միջուկային ներուժը: Հուսով եմ՝ հիմա ավելի խելամիտ կգտնվեն։ Նրանք ցանկանում են գործարք կնքել»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը:
Բանակցություններից առաջ ԱՄՆ-ն մեծ ուժեր է կուտակել Իրանի ափերի մոտ՝ սպառնալով ռազմական գործողություններով, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա: Երեկ էլ Իրանը զորավարժություններ էր անցկացրել Հորմուզի նեղուցում, որտեղով տեղափոխվում է աշխարհում սպառվող նավթի 20 տոկոսը: Նեղուցում Թեհրանն առաջիկայում կանցկացնի ևս մեկ զորավարժություն, որին մասնակցելու համար Ռուսաստանն ու Չինաստանն արդեն նավեր են ուղարկել:
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև «որևէ տարակարծություն չկա» Իրանի միջուկային խնդրի հարցում
Ժնևի հանդիպումից մեկ օր առաջ ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը երեկ Թել Ավիվում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև որևէ տարակարծություն չկա, թե Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորման դեպքում ինչ է պետք անել և երբ:
Հանրապետական սենատորն ասել է, որ այս հարցում որոշում կընդունվի «շաբաթների ընթացքում, այլ ոչ թե ամիսների», սակայն չի մանրամասնել, թե որտեղից նման տեղեկություն: Գրեհեմը միայն նշել է, որ իրանական ռեժիմին վերջ դնելու երկու տարբերակ կա, որոնցից մեկը դիվանագիտականն է:
«Մյուս տարբերակը ռազմականն է։ Կարծում եմ՝ նախագահ Թրամփը փորձում է հասկանալ, թե որ տարբերակն ամենալավ արդյունքը կտա: Կարևորն այն է, որ որոշումը կկայացվի շաբաթների, ոչ թե ամիսների ընթացքում», - հավելել է նա։
Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցությունները վերսկսել են փետրվարի սկզբին։ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հայտարարում են, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել, ինչը կարող է սպառնալ Իսրայելի գոյությանը: Իրանը, մինչդեռ, պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ բնույթ ունի:
Վաշինգտոնը փորձում է ընդլայնել բանակցությունների շրջանակը՝ ներառելով նաև Իրանի հրթիռային ծրագիրը: Թեհրանը, սակայն, հայտարարում է, որ պատրաստ է քննարկել միայն իր միջուկային ծրագրի սահմանափակումները՝ պատժամիջոցների մեղմացման դիմաց, հրթիռային ծրագիրը քննարկման առարկա չէ, իսկ ուրանի հարստացումից չի հրաժարվի:
Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն իրանցիները բանակցություններից
«Կարծում եմ՝ բանակցությունները լավ կընթանան, քանզի հարևան երկրների ճնշումը, հավանաբար, կկանխի պատերազմը։ Թրամփի մասին մեր իմացածից ելնելով՝ պարզ է, որ նա իր շահերն է հետապնդում, ուստի կարծում եմ՝ պատերազմը քիչ հավանական է», - ասել է Թեհրանի բնակիչներից մեկը։
Մյուսն էլ հավելել է, որ Իրանը պետք է հաշվի առնի նաև Իսրայելին, «որն այս բանակցությունների հիմնական խոչընդոտներից մեկն է»։ «Բանակցություններից դրական արդյունք ենք ակնկալում: Հուսով ենք, որ դրանք ժողովրդի շահերից կբխեն, և պատերազմ չի լինի», - ընդգծել է նա։