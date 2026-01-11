Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանցի ցուցարարները շարունակում են փողոցներում մնալ, Թրամփը և Արևմուտքը ուժեղացնում են ճնշումը Թեհրանի վրա

Հակակառավարական ցույցեր՝ Իրանում, Մաշհադում ցուցարարները մեքենաներ են այրել, հունվարի 10,2026թ.
Հակակառավարական ցույցեր՝ Իրանում, Մաշհադում ցուցարարները մեքենաներ են այրել, հունվարի 10,2026թ.

Իրանում չայած ինտերնետի անջատմանը, անվտանգության ուժերի կողմից ուժեղացվող ճնշումներին՝ ցուցարարները նահանջի քայլեր չեն ցուցաբերել. երկրում հակակառավարական ցույցերի 15-րդ օրն է։

Իրավապաշտպան խմբերը հայտնել են տասնյակ մահվան դեպքերի մասին, նախօրեին մտահոգություն են հայտնել, որ իշխանությունները խստացնում են բռնաճնշումները։ Ցույցերի երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի դատական և ուժային կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկություն չեն տվել զոհերի, ձերբակալվածների թվի, նրանց պահման վայրերի ու վիճակի մասին: Բայց իրավապաշտպան կառույցները ահազանգում են, որ արդեն 2300-ից ավելի ձերբակալվածներ կան, նրանց թվում պատանիներ, զոհերի թիվը, ըստ Իրանի Մարդու իրավունքների կազմակերպության հասել է 45-ի: Մեկ այլ կազմակերպության՝ Մարդու իրավունքների լրատվական գործակալության տվյալներով՝ 65 մարդ է մահացել: Նորվեգիայում գործող Իրանի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խումբը հայտարարել է, որ մինչ այժմ բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 51 մարդ՝ նախազգուշացնելով, որ իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։

Հարևան երկրից ստացվող տեղեկատվությունն այժմ խիստ սահմանափակ է՝ իշխանությունների կողմից ինտերնետի անջատման պատճառով: Թեև Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, որ ինտերնետը անջատելու որոշումը կայացվել է «անվտանգության իրավասու մարմինների կողմից՝ երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված», Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն ահազանգում է, որ այս ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները թաքցնելու համար:

ԱՄՆ նախագահը, Արևմուտքը ուժեղացնում են ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր երկիրը «պատրաստ է օգնել» շարժմանը՝ նախազգուշացնելով, որ Իրանը «մեծ խնդիրների» մեջ է հայտնվել բողոքի ցույցերը ճնշելու իր ջանքերի պատճառով.

«Իրանը նայում է դեպի ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ գուցե ինչպես երբեք առաջ։ ԱՄՆ-ը պատրաստ է օգնել»,-Truth Social-ում գրել է Թրամփը։

Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր հերթին X-ի իր էջում գրել է, թե «Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին»:

Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի առաջնորդները ուրբաթ օրը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում դատապարտել են ցուցարարների սպանությունը և կոչ են արել Իրանի իշխանություններին զերծ մնալ բռնությունից։

Իրանը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին ցույցերի համար, որոնք Թեհրանում բռնկվել են երկու շաբաթ առաջ՝ տնտեսական ծանր պայմանների պատճառով:

Իրանի գերագույն առաջնորդը Դոնալդ Թրամփին կոչ է արել զբաղվել Ամերիկայի խնդիրներով, հայտարարել, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, «ովքեր զբաղվում են ավերածություններով», վնասում են հանրային սեփականությունը՝ փորձելով հաճոյանալ ԱՄՆ նախագահին: Խամենեին զգուշացրել է՝ Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես «օտարերկրացիների վարձկաններ» են գործում:

Լռելով զոհերի ու ձերբակալությունների մասին՝ Իրանի Իսլամական հեղափոխականների պահապանների կորպուսն է հայտարարությամբ հանդես եկել, թե անվտանգության պահպանումը «կարմիր գիծ» է և բանակը խոստանում է պաշտպանել երկրի ազգային շահը, ռազմավարական ենթակառուցվածքները և հանրային սեփականությունը: Հայտարարությունում նաև կոչ են արել քաղաքացիներին զգոն լինել՝ ինչպես ձևակերպել են՝ «թշնամու դավադրությունները խափանելու համար»:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Հակակառավարական ցույցերի ֆոնին՝ Ռուբիոն ԱՄՆ-ի աջակցությունն է հայտնում Իրանի ժողովրդին

Բողոքի ցույցերի ֆոնին՝ Իրանի բանակը խոստանում է պաշտպանել ազգային շահը

Իրանում շարունակվում են հակակառավարական բողոքի ցույցերը, կան ձերբակալվածների և տասնյակ մահացածների մասին հաղորդումներ

«Մտահոգ ենք մարդկանց կյանքի համար». ՀՀ-ում բնակվող իրանցին՝ երկրի զարգացումների մասին

«Շատ մարդկանց են սպանում», «Հյուսիսային Կորեային է նման». ինչ են պատմում Թեհրանից ժամանողները

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG