Իրանցի ցուցարարները շարունակում են փողոցներում մնալ, Թրամփը և Արևմուտքը ուժեղացնում են ճնշումը Թեհրանի վրա

Իրանում չայած ինտերնետի անջատմանը, անվտանգության ուժերի կողմից ուժեղացվող ճնշումներին՝ ցուցարարները նահանջի քայլեր չեն ցուցաբերել. երկրում հակակառավարական ցույցերի 15-րդ օրն է։
Իրավապաշտպան խմբերը հայտնել են տասնյակ մահվան դեպքերի մասին, նախօրեին մտահոգություն են հայտնել, որ իշխանությունները խստացնում են բռնաճնշումները։ Ցույցերի երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի դատական և ուժային կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկություն չեն տվել զոհերի, ձերբակալվածների թվի, նրանց պահման վայրերի ու վիճակի մասին: Բայց իրավապաշտպան կառույցները ահազանգում են, որ արդեն 2300-ից ավելի ձերբակալվածներ կան, նրանց թվում պատանիներ, զոհերի թիվը, ըստ Իրանի Մարդու իրավունքների կազմակերպության հասել է 45-ի: Մեկ այլ կազմակերպության՝ Մարդու իրավունքների լրատվական գործակալության տվյալներով՝ 65 մարդ է մահացել: Նորվեգիայում գործող Իրանի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խումբը հայտարարել է, որ մինչ այժմ բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 51 մարդ՝ նախազգուշացնելով, որ իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։
Հարևան երկրից ստացվող տեղեկատվությունն այժմ խիստ սահմանափակ է՝ իշխանությունների կողմից ինտերնետի անջատման պատճառով: Թեև Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, որ ինտերնետը անջատելու որոշումը կայացվել է «անվտանգության իրավասու մարմինների կողմից՝ երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված», Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն ահազանգում է, որ այս ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները թաքցնելու համար:
ԱՄՆ նախագահը, Արևմուտքը ուժեղացնում են ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր երկիրը «պատրաստ է օգնել» շարժմանը՝ նախազգուշացնելով, որ Իրանը «մեծ խնդիրների» մեջ է հայտնվել բողոքի ցույցերը ճնշելու իր ջանքերի պատճառով.
«Իրանը նայում է դեպի ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ գուցե ինչպես երբեք առաջ։ ԱՄՆ-ը պատրաստ է օգնել»,-Truth Social-ում գրել է Թրամփը։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր հերթին X-ի իր էջում գրել է, թե «Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին»:
Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի առաջնորդները ուրբաթ օրը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում դատապարտել են ցուցարարների սպանությունը և կոչ են արել Իրանի իշխանություններին զերծ մնալ բռնությունից։
Իրանը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին ցույցերի համար, որոնք Թեհրանում բռնկվել են երկու շաբաթ առաջ՝ տնտեսական ծանր պայմանների պատճառով:
Իրանի գերագույն առաջնորդը Դոնալդ Թրամփին կոչ է արել զբաղվել Ամերիկայի խնդիրներով, հայտարարել, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, «ովքեր զբաղվում են ավերածություններով», վնասում են հանրային սեփականությունը՝ փորձելով հաճոյանալ ԱՄՆ նախագահին: Խամենեին զգուշացրել է՝ Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես «օտարերկրացիների վարձկաններ» են գործում:
Լռելով զոհերի ու ձերբակալությունների մասին՝ Իրանի Իսլամական հեղափոխականների պահապանների կորպուսն է հայտարարությամբ հանդես եկել, թե անվտանգության պահպանումը «կարմիր գիծ» է և բանակը խոստանում է պաշտպանել երկրի ազգային շահը, ռազմավարական ենթակառուցվածքները և հանրային սեփականությունը: Հայտարարությունում նաև կոչ են արել քաղաքացիներին զգոն լինել՝ ինչպես ձևակերպել են՝ «թշնամու դավադրությունները խափանելու համար»: