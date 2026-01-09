Մատչելիության հղումներ

Խամենեի․ «Թրամփը թող իր երկրի խնդիրներով զբաղվի»

«Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեին կոչ է արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին «զբաղվել սեփական երկրի խնդիրներով»։

Դեկտեմբերի 29-ին երկրի տարբեր շրջաններում բողոքի ակցիաների մեկնարկից ի վեր հրապարակված առաջին ուղերձում Խամենեին նաև դատապարտել է ցուցարարների բռնի գործողությունները՝ դրանք «վանդալիզիմի ցայտուն օրինակներ» բնութագրելով։

«Անցած գիշեր մի խումբ ջարդարարներ ավերեցին պետությանը, ժողովրդին պատկանող շենքերից մեկը՝ բացառապես ԱՄՆ նախագահին գոհացնելու նպատակով», - հայտարարել է նա։

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի խոսքով՝ նման գործողությունների հեղինակները «օտարերկրյա վարձկաններին բնորոշ պահվածք են ցուցաբերում»։ Այսօրվա ուղերձում Խամենեին նաև կոչ է արել «պահպանել միասնականությունը»։

Իրավապաշտպան տարբեր կազմակերպությունների տվյալներով՝ դեկտեմբերի 28-ից սկսված ցույցերի ընթացքում 34-45 մարդ է սպանվել, այդ թվում՝ երեխաներ և իրավապահներ: Ձերբակալվել է ավելի քան 2270 ցուցարար։


