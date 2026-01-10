Բողոքի ցույցերի ֆոնին՝ Իրանի բանակը խոստանում է պաշտպանել ազգային շահը

Իրանում հակակառավարական լայնածավալ բողոքի ցույցերի ֆոնին՝ Իրանի բանակը խոստացել է պաշտպանել երկրի ազգային շահերը, ռազմավարական ենթակառուցվածքները և հանրային սեփականությունը:
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Իրանի բանակը հայտարարությունում կոչ է արել քաղաքացիներին զգոն լինել՝ ինչպես ձևակերպել են՝ «թշնամու դավադրությունները խափանելու համար»:
Թեհրանում և Իրանի բազմաթիվ այլ քաղաքներում հակակառավարական զանգվածային ցույցերը շարունակվում են: Երկրում անջատվել է ինտերնետը: Դա հաստատել է նաև ինտերնետի ազատության հարցերով զբաղվող Netblocks խումբը: Ինտերնետի բացակայության պատճառով՝ Իրանից տեղեկատվության ստացումը նվազել է: Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, որ ինտերնետը անջատելու որոշումը կայացվել է «իրավասու անվտանգության մարմինների կողմից՝ երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված»։
Դեպի Թեհրան և այլ քաղաքներ մի շարք չվերթներ են չեղարկվել, այդ թվում՝ Դուբայից և Ստամբուլից: Իրանի իրավապաշտպան HRANA խումբը նախօրեին հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 28-ին սկսված ցույցերից ի վեր գրանցվել է առնվազն 62 մահվան դեպք, այդ թվում՝ 14 անվտանգության աշխատակից և 48 ցուցարար։
Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի առաջնորդները ուրբաթ օրը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում դատապարտել են ցուցարարների սպանությունը և կոչ են արել Իրանի իշխանություններին զերծ մնալ բռնությունից։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ևս մեկ նախազգուշացրել է Իրանին. «Ավելի լավ է չսկսեք կրակել, որովհետև մենք էլ կսկսենք կրակել»։
Իրանի գերագույն առաջնորդը Թրամփին կոչ է արել զբաղվել ԱՄՆ ներքին խնդիրներով, «եթե կարող է»: Երեկ հեռարձակված ելույթում այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, «ովքեր զբաղվում են ավերածություններով», վնասում են հանրային սեփականությունը՝ փորձելով հաճոյանալ ԱՄՆ նախագահին: Խամենեին զգուշացրել է՝ Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես «օտարերկրացիների վարձկաններ» են գործում: