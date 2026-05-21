Իրանն իր ռազմաարդյունաբերական բազան վերականգնում է սպասվածից ավելի արագ. CNN

Ապրիլի սկզբին սկսված վեցշաբաթյա հրադադարի ընթացքում Իրանն արդեն վերսկսել է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրական կարողությունների մի մասը, որոնք տուժել էին ամերիկա-իսրայելական ռազմական գործողությունների հետևանքով, հաղորդում է CNN-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ հետախուզական տվյալներին ծանոթ չորս աղբյուրի։ Ընդ որում, Իրանն իր ռազմաարդյունաբերական բազան վերականգնում է շատ ավելի արագ, քան ի սկզբանե կանխատեսվում էր։
Ռազմական կարողությունների վերականգնումը, ներառյալ հրթիռային կայանների, արձակման կայանքների և զենքի հիմնական համակարգերի արտադրական հզորությունների փոխարինումը, որոնք ոչնչացվել են այս հակամարտության ընթացքում, նշանակում է, որ Իրանը շարունակում է զգալի սպառնալիք հանդիսանալ տարածաշրջանային դաշնակիցների համար, եթե ԱՄՆ-ը վերսկսի ռազմական գործողությունները, նշում են հետախուզությանը ծանոթ աղբյուրները։
Թեև զենքի տարբեր բաղադրիչների արտադրությունը վերսկսելու ժամանակը տարբեր է, ԱՄՆ հետախուզության որոշ գնահատականներ ցույց են տալիս, որ Իրանը կարող է լիովին վերականգնել իր անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման կարողությունը ընդամենը վեց ամսվա ընթացքում, CNN-ին ասել է աղբյուրներից մեկը։
«Իրանցիները գերազանցել են վերակառուցման բոլոր ժամկետները, որ ուներ հետախուզական համայնքը»,- ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։
Անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները հատկապես մտահոգիչ են տարածաշրջանային դաշնակիցների համար։ Եթե ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, Իրանը կարող է մեծացնել իր զգալիորեն կրճատված հրթիռների արտադրության հզորությունը՝ արձակելով լրացուցիչ անօդաչու թռչող սարքեր և շարունակելով Իսրայելի և Պարսից ծոցի երկրների վրա հարձակումները, որոնց կարող է հարվածել ինչպես հրթիռներով, այնպես էլ անօդաչուներով։
Իրանը կարողացել է վերականգնել իր կարողությունները սպասվածից շատ ավելի արագ՝ շնորհիվ մի շարք գործոնների համադրության՝ սկսած Ռուսաստանից և Չինաստանից ստացած աջակցությունից մինչև այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը չեն պատճառել այնքան վնաս, որքան ակնկալում էին, CNN-ին ասել է աղբյուրներից մեկը։
Չինաստանը հակամարտության ընթացքում շարունակել է Իրանին մատակարարել այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք կարող են օգտագործվել հրթիռներ կառուցելու համար, CNN-ին հայտնել է ԱՄՆ հետախուզության գնահատականներին ծանոթ երկու աղբյուր, չնայած այս մատակարարումը, հավանաբար, սահմանափակվել է ԱՄՆ-ի կողմից շարունակվող շրջափակմամբ։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ հետախուզության վերջին գնահատականների համաձայն, Իրանը դեռ պահպանում է բալիստիկ հրթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի և օդային պաշտպանության կարողությունները՝ չնայած ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների պատճառած լուրջ վնասին։ Ըստ CNN-ի՝ դա նշանակում է, որ ռազմական արտադրության հզորությունների արագ վերականգնումը զրոյից չի սկսվում։
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ՝ նշելով, որ հետախուզական հարցեր չեն քննարկում։