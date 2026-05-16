NYT. ԱՄՆ-ը և Իսրայելը պատրաստվում են վերսկսել Իրանի դեմ պատերազմը

Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը ինտենսիվ նախապատրաստվում են Իրանի դեմ պատերազմը արդեն հաջորդ շաբաթ վերսկսելուն, գրում է The New York Times-ը՝ վկայակոչելով ամերիկյան և մերձավորարևելյան պաշտոնյաների շրջանում իր աղբյուրները:
Պարբերականի տվյալներով՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր օգնականները պատրաստել են Իրանին հասցվելիք նոր հարվածների պլան, եթե Վաշինգտոնը որոշի հակամարտությունում առաջացած փակուղուց դուրս գալ էսկալացիայի ճանապարհով:
Դիտարկվող տարբերակների թվում են Իրանի ռազմական օբյեկտների և ենթակառուցվածքների ավելի մասշտաբային ռմբակոծությունները, ինչպես նաև հնարավոր ցամաքային գործողությունը հատուկ նշանակության զորքերի մասնակցությամբ՝ ստորգետնյա միջուկային օբյեկտներում հարստացված ուրան փնտրելու համար; Այդպիսի գործողության համար, ըստ NYT-ի, հազարավոր զինծառայողներ կպահանջվեն:
Թերթը հիշեցնում է, որ ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերի մի քանի հարյուր զինծառայողներ դեռ մարտին են ուղարկվել Մերձավոր Արևելք: Տարածաշրջանում են նաև 50 հազարից ավելի ամերիկացի զինծառայողներ, երկու ավիակիր, այլ ռազմանավեր և տասնյակ մարտական օդանավեր:
Ինքը Թրամփը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն Չինաստանից վերադարձին լրագրողներին ասել է, որ դժգոհ է հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Իրանի առաջարկից: «Կա՛մ նրանք գործարք կկնքեն, կա՛մ կջախջախվեն», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Թեհրանում արդեն հայտարարել են, որ պատրաստ են «պատասխանել ցանկացած ագրեսիայի»: Իրանը «պատրաստ է բոլոր տարբերակներին», - հայտարարել է երկրի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Ղալիբաֆը:
NYT-ի տվյալներով՝ այժմ միջնորդները ջանում են կոմպրոմիսի հասնել, որը թույլ կտար բացել Հորմուզի նեղուցը և խուսափել նոր էսկալացիայից:
ԱՄՆ-ը և Իսրայելը սկսել են հարվածներ հասցնել Իրանին փետրվարի 28-ին, գործողության գլխավոր նպատակ է հռչակվել երկրի միջուկային և հրթիռային ներուժի ոչնչացումը: Սպանվել են Իրանի շատ ղեկավարներ: Իրանը, իր հերթին, հարվածներ է հասցրել Պարսից ծոցի երկրներում, ինչպես նաև փակել է էներգակիրների համաշխարհային շուկայի համար կարևոր Հորմուզի նեղուցը. դա հանգեցրել է նավթի և գազի համաշխարհային գների կտրուկ աճի: