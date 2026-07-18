Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, թե Թեհրանը ԱՄՆ-ին «անմոռանալի դասեր» կտա

Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին այսօր գրավոր հայտարարության մեջ նշել է, որ Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների կողմից ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի՝ ԱՄՆ-ի կողմից բազմակի խախտումները ցույց են տվել, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությունը «բացարձակապես արժեք չունի և զուրկ է վստահելիությունից»։

Վաշինգտոնն ու Թեհրանը միմյանց փոխադարձ հարվածներ են հասցրել այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ հրադադարի մասին համաձայնանգիրը խզվեց՝ մեծացնելով լայնածավալ պատերազմի վերսկսման մտավախությունները։

Խամենեին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է գիտակցի, որ իրանական ժողովուրդը և «դիմադրության ճակատը» իր համար ունեն «անմոռանալի դասեր»։

Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին էլ այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե «Իրանը կասեցրել է Իսլամաբադի հուշագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը՝ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ագրեսիվ գործողությունների միջոցով խախտել է իր սեփական պարտավորությունները»:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս ամսվա սկզբին հայտարարեց՝ Իրանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրն «ավարտված է», հավելելով, որ այլևս չի ցանկանում շփվել Թեհրանի հետ։

«Ինձ համար, կարծում եմ՝ ամեն ինչ ավարտված է։ Ես այլևս չեմ ցանկանում նրանց հետ գործ ունենալ։ Նրանք ստոր մարդիկ են»,- ասել էր Թրամփը։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱՄՆ-ն շարունակել է հարվածները Իրանին, Թեհրանը սպառնում է «լայնածավալ գործողություններով»

Մոջթաբա Խամենեիի՝ հոր հուղարկավորությանը չմասնակցելն ինչ է ցույց տալիս նոր Իսլամական Հանրապետության մասին

ԱՄՆ-Իրան փոխհրաձգություն․ Թրամփը սպառնում է «շարքից հանել» Իրանի էլեկտրակայանները

ԱՄՆ-ը վերականգնում է Իրանի նկատմամբ ռազմածովային շրջափակումը. Թրամփ

ԱՄՆ-ը կարող է գրավել Իրանի Խարգ կղզին, կրկին շրջափակել Հորմուզը. Թրամփ

Թրամփ. Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու ժամանակավոր համաձայնագիրն «ավարտված է»

110-օրյա պատերազմը դադարեցվում է. ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը ստորագրվել է


XS
SM
MD
LG