Իրանի դեսպանը՝ Երևանում ակցիաների և Հայաստանի իշխանությունների «համապատասխան քայլերի» մասին

Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին այսօր շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի իշխանություններին՝ դեսպանատան դիմաց օրեր շարունակ իրանցիների կողմից կազմակերպվող բողոքի ակցիաների առնչությամբ «համապատասխան քայլեր» ձեռնարկելու համար։
«Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմիններին, քանի որ համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեցին այս իրավիճակում։ Այն իրադարձությունները, որոնց մենք ականատես եղանք Իրանում, ի սկզբանե, խաղաղ ցույցեր էին, որոնք պետության կողմից համապատասխան ճանաչում ունեցան։ Սակայն, այնուհետև արտասահմանից Իրան ներմուծված, կազմակերպված որոշակի խմբեր փորձեցին այս շարժումը տանել այլ հունով և երկիրը ներքաշել քաղաքացիական պատերազմի մեջ», - հայտարարել է ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը։
Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիաների մասնակցող իրանցիներն «Ազատությանը» հայտնել էին, որ ցույցերին մասնակցելու համար հայաստանցի իրավապահներն իրենց կանչում են ԱԱԾ ու սպառնում արտաքսմամբ: Գերատեսչությունից չէին հերքել, որ ծառայություն են հրավիրում իրանցիներին, բայց և չէին պարզաբանել՝ ինչ պատճառով։
Իսկ ոստիկանությունը վերջին շաբաթներին իրանցիներին արգելում է անմիջապես դեսպանատան դիմաց հավաքներ անցկացնել, նրանց ստիպելով ավելի հեռվում կանգնել՝ այգու տարածքում, շենքից բավականին հեռու։
Հայաստանում Իրանի դեսպանատան դիմաց ցույցերը մեկնարկել էին անցած տարվերջից՝ Իրանի հակակառավարական ցույցերին զուգահեռ։ Մասնակիցներն օրեր շարունակ պահանջում են իրենց իշխանություններից դադարեցնել Իրանում ցուցարարների սպանությունը, նաև գերագույն հոգևոր առաջնորդ Խամենեիի հեռացման կոչեր էին հնչում:
Այս ակցիաներին կոշտ էր արձագանքել Հայաստանում Իրանի դեսպանը, հայտարարել, թե Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է Իրանի դեմ թշնամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար կենտրոն։
Դիվանագետի հայտարարություններին վարչապետ Փաշինյանն էր արձագանքել՝ հավաստիացնելով՝ Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա: Փաշինյանը միևնույն ժամանակ պնդել էր, թե Հայաստանում 2018-ի հեղափոխությունից հետո հանրահավաքներ չեն արգելվել, և Իրանի համար բացառություններ չեն արվելու։
Փաշինյանի այս հավաստիացումներից բառացիորեն օրեր անց, սակայն, ոստիկանությունն արգելեց իրանցիներին դեսպանատնից Կապույտ մզկիթ երթ իրականացնել: