Թեհրանը դիվանագիտական լուծման մեծ հնարավորություն է տեսնում, Վաշինգտոնը Պարսից ծոցում զորք է կուտակում

Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններում դիվանագիտական լուծման հասնելու «մեծ հնարավորություն» կա, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը՝ արդեն մի քանի շաբաթ ԱՄՆ-ից հնչող սպառնալիքների ֆոնին, որ կհարվածեն Իրանին, եթե գործարքի չգնա:
CBS News-ին տված հարցազրույցում Աբբաս Արաղչին ասել է, որ Իրանն ունի խաղաղ նպատակներով ուրան հարստացնելու և միջուկային էներգիա արտադրելու բոլոր իրավունքները: Եվ մեկ բան միանշանակ է. եթե ԱՄՆ-ն ցանկանում է խնդրին խաղաղ լուծում գտնել, ապա միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է, շեշտել է Արաղչին։
«Կարծում եմ՝ կա լավ հնարավորություն դիվանագիտական լուծման համար, որը շահեկան կլինի բոլորին, և լուծումը հնարավոր է։ Այնպես որ, ռազմական ուժի կուտակման անհրաժեշտություն չկա, դա չի կարող օգնել խնդրի կարգավորմանը և չի կարող ճնշել մեզ», - ասել է Իրանի արտգործնախարարը:
Արաղչին նաև հայտնել է, որ կողմերը հինգշաբթի օրը կրկին կհանդիպեն Ժնևում: Մինչդեռ ամերիկյան Axios-ը, հղում անելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, գրել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է հանդիպել, եթե առաջիկա 48 ժամում ստանան միջուկային համաձայնագրի վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկը։
Վերջին շաբաթներին ԱՄՆ-ն Պարսից ծոցում մեծ թվով ռազմական տեխնիկա և զորք է կուտակել: Ըստ լրատվամիջոցների՝ 2003-ին Իրաքի պատերազմից հետո ԱՄՆ-ն առաջին անգամ է տարածաշրջանում ռազմական այսպիսի ներկայություն ունենում:
ԱՄՆ նախագահն օրեր առաջ հայտարարեց, որ քննարկում է Իրանին սահմանափակ հարվածներ հասցնելու հարցը: «Կարծում եմ՝ կարող եմ ասել, որ ես քննարկում եմ դա», - ասաց Դոնալդ Թրամփը՝ առանց մանրամասնելու:
Թրամփի հատուկ բանագնացն էլ երեկ ասել է՝ Սպիտակ տան ղեկավարի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու Իրանը դեռ չի համաձայնել սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը՝ հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ն այդքան զորք է կուտակել Մերձավոր Արևելքում: Սթիվ Ուիթքոֆը Fox News-ին ասել է, թե Թեհրանը շատ մոտ է միջուկային զենք ստեղծելուն:
«Նրանք ուրանը հարստացնում են քաղաքացիական միջուկային էներգիայի համար անհրաժեշտ մակարդակից շատ ավելի։ Այն հասնում է մինչև 60 տոկոսի։ Նրանք, գուցե, մեկ շաբաթից կարողանան արդյունաբերական մակարդակի ռումբ պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութ ունենալ: Իսկ դա իսկապես վտանգավոր է», - նշել է Ուիթքոֆը:
Ու մինչ պատերազմի վտանգը դեռ դամոկյան սրի պես կախված է Իրանի վրա, իրանցի ուսանողները շարունակել են ցույցերը, որոնք վերսկսել էին փետրվարի 21-ին՝ ոգեկոչելու տարվա սկզբի ցույցերի ժամանակ սպանված հազարավոր իրանցիների հիշատակը:
Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի մոտ բախումներ են եղել ուսանողների և Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող «Բասիջ» կիսառազմական աշխարհազորի միջև։ Ցույցեր են անցկացվել նաև Ամիր Քաբիրի անվան տեխնոլոգիական և Թեհրանի համալսարաններում:
The New York Times-ը գրում է, որ հունվարի սկզբին, երբ Իրանը բախվեց ցույցերի և ԱՄՆ հարվածների սպառնալիքին, երկրի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին երկրի կառավարման հարցում դիմեց իր վստահելի և հավատարիմ մարդկանցից մեկի՝ Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ղեկավար Ալի Լարիջանիի օգնությանը, որը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատարներից է:
Ըստ թերթի՝ այդ պահից ի վեր, երկիրը փաստացի ղեկավարում է 67-ամյա Լարիջանին, որը երկարամյա փորձ ունի նաև քաղաքականությունում։ Արդյունքում՝ լուսանցքում է հայտնվել նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, որը հրապարակավ ասում է, որ ինքը բժիշկ է, ոչ թե քաղաքական գործիչ, և ոչ ոք չպետք է ակնկալի, որ կլուծի Իրանի բազմաթիվ խնդիրները: