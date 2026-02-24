Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր

Իրան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է իր իրանցի գործընկերոջ՝ Ազիզ Նասիրզադեի հետ։
Նրանք նաև մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցերի վերաբերյալ:
Պապիկյանը և Նասիրզադեն, բարձր են գնահատելով պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Իրան համագործակցության մակարդակը, հաստատակամություն են հայտնել շարունակել աշխատանքները երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև քննարկել են փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:
Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը։