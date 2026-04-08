«Հետքայլ՝ անդունդի եզրից». Կալլասը ողջունել է ԱՄՆ-Իրան երկշաբաթյա հրադադարը

ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասն այսօր ողջունել է Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև երկշաբաթյա հրադադարը՝ այն համարելով «հետքայլ՝ անդունդի եզրից»:

«Պակիստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը «ստեղծում է խիստ անհրաժեշտ հնարավորություն՝ նվազեցնելու սպառնալիքները, դադարեցնելու հրթիռային հարձակումները, վերականգնելու նավագնացությունը և դիվանագիտության համար տարածք ստեղծելու՝ երկարատև համաձայնության հասնելու ուղղությամբ», X-ում գրել է Կալլասը:

«ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել այդ ջանքերին և կապի մեջ է տարածաշրջանի գործընկերների հետ», - հավելել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը:

Իրանին տված վերջնաժամկետից 2 ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի։ Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը Իսլամաբադում։

