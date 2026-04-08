«Հիմա նպատակը պետք է լինի պատերազմի վերջնական ավարտի շուրջ բանակցությունները». Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն այսօր հայտարարել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը ողջունում է Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև համաձայնեցված երկշաբաթյա հրադադարը։
«Հիմա նպատակը պետք է լինի առաջիկա օրերին պատերազմի վերջնական ավարտի շուրջ բանակցությունները», - ասել է Մերցը։ «Դա կարող է իրականացվել միայն դիվանագիտական ուղիներով»։
Իրանին տված վերջնաժամկետից 2 ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի։ Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը Իսլամաբադում։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ