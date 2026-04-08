Թրամփը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն կօգնի Հորմուզի նեղուցում երթևեկության բարելավմանը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կօգնի Հորմուզի նեղուցում երթևեկության բարելավմանը:
Պակիստանի միջնորդությամբ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ձեռքբերված հրադադարը «մեծ օր է համաշխարհային խաղաղության համար» և կարող է «Մերձավոր Արևելքի ոսկե դարը դառնալ», - Truth Social-ում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Շատ դրական իրադարձություններ տեղի կունենան։ Մեծ գումարներ կաշխատեն։ Իրանը կարող է սկսել վերակառուցման գործընթացը», - գրել է ԱՄՆ նախագահը։
Հորմուզի նեղուցով պատերազմից առաջ անցնում էր աշխարհում սպառվող նավթի և նավթամթերքի մոտ 20 տոկոսը։
Մարտական գործողությունների ժամանակավոր դադարեցումը և Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը Մերձավոր Արևելքի արտահանողներին թույլ կտա առաքել զգալի քանակությամբ նավթ, որը ռազմական գործողությունների սկսվելուց ի վեր մնացել է Պարսից ծոցում:
Իրանին տված վերջնաժամկետից 2 ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի։ Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը Իսլամաբադում։