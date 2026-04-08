Թրամփը և Իրանը վերջին պահին համաձայնության են եկել երկշաբաթյա հրադադարի շուրջ

Իրանին տված վերջնաժամկետից 2 ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի։
«Ուրախ եմ հայտարարել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ իրենց դաշնակիցների հետ միասին, համաձայնության են եկել ամենուր անհապաղ հրադադարի շուրջ», - X-ում գրել է Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը։
Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը Իսլամաբադում։
Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը, որը միջնորդել էր հրադադարի հարցում, X-ի գրառման մեջ նշել է, որ իրանական և ամերիկյան պատվիրակություններին ուրբաթ օրը հրավիրել է հանդիպելու Իսլամաբադում։
«Սա երկկողմանի զինադադար կլինի», - գրել է Թրամփը իր Truth Social հարթակում։ «Սա անելու պատճառն այն է, որ մենք արդեն հասել և գերազանցել ենք ռազմական բոլոր նպատակները և շատ առաջ ենք գնացել Իրանի հետ երկարաժամկետ խաղաղության և Մերձավոր Արևելքում խաղաղության վերաբերյալ վերջնական համաձայնագրի կնքման հարցում»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարության մեջ նշել է, որ Թեհրանը կդադարեցնի հակահարձակումները և կապահովի ջրային ուղիով անվտանգ անցում։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը հայտարարել է. «Ճշմարտությունն այն է, որ նախագահ Թրամփը և մեր հզոր զինված ուժերը համոզեցին Իրանին համաձայնվել Հորմուզի նեղուցը վերաբացել, և բանակցությունները կշարունակվեն»։
Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմը սկսվեց փետրվարի 28-ին։