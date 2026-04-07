Թրամփը սպառնացել է մեկ գիշերում ոչնչացնել Իրանը, եթե Թեհրանը չբացի Հորմուզի նեղուցը

ԱՄՆ նախագահը սպառնացել է մեկ գիշերում ոչնչացնել Իրանը, եթե Թեհրանը չհամաձայնի մինչև այսօր երեկոյան ժամը 8-ը վերաբացել Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը: Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ այդ մեկ գիշերը կարող է լինել այսօր, երբ ամերիկյան զինուժը մի քանի ժամում կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները:
«Բայց մենք նրանց ժամանակ ենք տալիս մինչև վաղը, արևելյան ժամանակով ժամը 20:00-ն։ Եվ դրանից հետո նրանք չեն ունենա կամուրջներ, չեն ունենա էլեկտրակայաններ», - ասել է Թրամփը։
Թեև Թեհրանը երեկ մերժել էր ժամանակավոր հրադադարի մասին միջնորդների առաջարկը, Թրամփն ասել է, որ բանակցությունները շարունակվում են Իրանի «ողջամիտ» առաջնորդների հետ, թե ովքեր են նրանք, պարզ չէ: Ըստ ԱՄՆ նախագահի՝ մինչև այսօր երեկո իր համար «ընդունելի» գործարք պետք է կնքվի, որը կներառի «նավթի ազատ փոխադրում» Հորմուզի նեղուցով: Այլապես ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի էլ ավելի ուժեղ հարվածել Իրանին:
Չնայած Թրամփի բազմաթիվ սպառնալիքներին՝ առայժմ ոչինչ չի վկայում, որ Թեհրանը մտադիր է զիջման գնալ: Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, Reuters-ին ասել է, որ Թեհրանը մերժել է ժամանակավոր հրադադարի վերաբերյալ բոլոր առաջարկները և նախապայմաններ է ներկայացրել՝ ԱՄՆ-ի հետ «երկարատև խաղաղության» շուրջ բանակցությունների համար: Դրանք ներառում են հարվածների անհապաղ դադարեցում, երաշխիքներ, որ դրանք չեն կրկնվի ապագայում և վնասի փոխհատուցում:
Իրանի նախագահն էլ հայտարարել է, որ «ավելի քան 14 միլիոն «հպարտ իրանցիներ մինչ օրս գրանցվել են՝ հանուն Իրանի պաշտպանության իրենց կյանքը զոհաբերելու համար»։ Մասուդ Փեզեշքիանը սոցցանցում գրել է, որ ինքը ևս հավատարիմ է այդ գաղափարին:
Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ալի Նիկզադն էլ հայտարարել է, որ խորհրդարանը նեղուցի նկատմամբ Իրանի «ինքնիշխանության և լեգիտիմության իրականացման» վերաբերյալ շուտով օրենք կընդունի. «Այս հարցը շուտով կբարձրացվի խորհրդարանի բաց նիստում... և այն կդառնա օրենք։ Օրենքն անպայման կկիրառվի Հորմուզի նեղուցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից»։
Հորմուզի հարցով այսօր նախատեսված է նաև ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ քվեարկության կդրվի Բահրեյնի ներկայացրած բանաձևը: Այն անդամ երկրներին «խրախուսում է համակարգել պաշտպանական բնույթի ջանքերը՝ նեղուցով նավարկության անվտանգությունն ապահովելու համար»:
Հորմուզի փակ լինելու պատճառով նավթի գինը դեռ բարձր է՝ 111 դոլարից ավելի մեկ բարելի դիմաց:
Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն շարունակել են հարվածներն Իրանին, Թեհրանն իր հերթին՝ Իսրայելին
Ու մինչ հաշված ժամեր են մնում Թրամփի վերջնաժամկետին, պատերազմի 39-րդ օրը Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն շարունակել են հարվածներն Իրանին: Միայն Ալբորզ նահանգում առնվազն 18 մարդ է սպանվել, վիրավորվել երկու տասնյակից ավելի: Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածել են Խորամաբադի օդանավակայանին, իսկ Շիրազում՝ նավթաքիմիական գործարանի՝ երրորդը պատերազմի ընթացքում:
Իսրայելի բանակը սպառնացել է հարվածել Իրանի երկաթուղուն, իսկ իրանցիներին զգուշացրել է իրենց իսկ անվտանգության համար այսօր մինչև երեկոյան ժամը 9-ը խուսափել երկաթուղուց օգտվելուց:
Իսրայելը պնդում է, որ երկաթուղին օգտագործվում է զենք-զինամթերք տեղափոխելու համար: Հետևաբար այն լեգիտիմ թիրախ է դառնում բանակի համար: Ըստ Fars գործակալության՝ այս սպառնալիքից հետո իրանական Մաշհադ քաղաքում երկաթուղին դադարեցրել է երթևեկությունը:
Իսրայելը նաև հայտարարել է, որ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի մարտիկների է սպանել Լիբանանում: Իրանի աջակցությունը վայելող շարժումը պատասխան հարվածներ է հասցրել իսրայելական բանակին: Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելին, կան ավերածություններ: Նաև շարունակել է հարվածները Պարսից ծոցի երկրներին, այդ թվում՝ նավթաքիմիական համալիրի Սաուդյան Արաբիայում: