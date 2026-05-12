«Երևանը կարծես անուշադրության մատնեց Մոսկվայի հասցեին Վլադիմիր Զելենսկու հնչեցրած զազրելի հայտարարությունները, որոնք հնչեցին նրա՝ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում»,- պետական TACC գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ չորրորդ վարչության ղեկավար Միխաիլ Կալուգինը։
«Մոսկվայում բնականաբար ֆիքսել են Բրյուսելի կողմից հրահրված այդ այցը, Զելենսկու զազրելի հակառուսական հայտարարությունները, որոնք ընդունող կողմը խնամքով չէր նկատում»,- հայտարարել է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Կալուգինի խոսքով՝ Հայաստանում ԵՄ համաժողովների անցկացումը տեղավորվում է «Հայաստանի բնակչության համար եվրոպական պատրանք ստեղծելու տրամաբանության մեջ, հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին»։
Անդրադառնալով Հայաստանի՝ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների սերտացմանը՝ Կալուգինը ընդգծել է. «Երկու աթոռի վրա միաժամանակ նստել Հայաստանը չի կարողանա»։