«Հայաստանն Ադրբեջանին միջանցք է տալիս. չկա փոխադարձության սկզբունքը». պատգամավորը՝ TRIPP-ի մասին

«Թրամփի ուղու» վերաբերյալ արտգործնախարար Միրզոյանի ու Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի ստորագրած վերջին փաստաթուղթն էլ մտահոգությունները չի փարատում. «Թրամփի ուղի» անունը ստացած ճանապարհն այն միջանցքն է, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, որ վերջին փաստաթուղթն էլ մանրամասն կարդացել է:
«Կար հստակ որոշակիություն, որ Ադրբեջանը ստանում է անխոչընդոտ անցման իրավունք, Հայաստանը՝ ինչ-որ անորոշ փոխադարձ առավելություններ: Երբ Հայաստանն Ադրբեջանի միջով սկսեց ստանալ ցորեն մի բուռ՝ մեծամասամբ 4-րդ կարգի, և բենզին, մասնակի տրանզիտի իրավունք է տրամադրվել Հայաստանին, որովհետև միայն ներմուծում է, չի արտահանում: Այստեղ եկավ այն, ինչ որ ասում էինք, որ Հայաստանը փաստորեն Ադրբեջանին տրամադրում է միջանցք, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին թույլ է տալիս իր տարածքով ինչ-որ մի բան ներմուծել», - նշեց Խաչատրյանը:
Եթե սա ճանապարհների ապաշրջափակման ծրագիր է և ոչ թե միջանցք, ապա ինչո՞ւ չի խոսվում Հայաստանի մյուս ճանապարհները բացելու մասին, շեշտում է պատգամավորը. «Եթե մենք ուզում ենք տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների ապաշրջափակում, ապա ոչ միայն Ադրբեջանը պետք է Մեղրիի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, այլ նաև Հայաստանը պետք է Նախիջևանի միջոցով անխոչընդոտ անցում ստանա, միանա Արարատի մարզի հետ, Հայաստանի հյուսիսային ճանապարհը պետք է բացվի՝ Իջևան-Ղազախը, նաև դեպի արևմուտք»:
Իսկ ի՞նչ է ստանում Հայաստանը, ո՞ւր է փոխադարձության սկզբունքը, Հայաստանին տրամադրո՞ւմ են Նախիջևանով կամ Ադրբեջանով անցնող անխոչընդոտ ճանապարհ՝ այս մասին ոչ մի տող չկա, նշում է Արթուր Խաչատրյանը:
«Մենք չենք տեսնում որևէ փոխադարձություն, Ադրբեջանն ի՞նչ անցում է տալիս Հայաստանին, գոնե այս թղթով դա չի լուծվում, հետևաբար Հայաստանի նույնիսկ ներքին ապաշրջափակումը Սյունիքից Արարատի մարզ մինիմալ հարց է, չի լուծվում սրանով», - հավելեց ընդդիմադիր պատգամավորը:
Ըստ երեկ ստորագրված հայտարարության՝ Հայաստանը կունենա լիակատար իրավասություն սահմանային վերահսկողության և մաքսային գործառույթների նկատմամբ: Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը սահմանային և մաքսային գործողությունների նկատմամբ բացարձակ են և անքննելի: Իշխանական թևից պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը Հայաստանի ինքնիշխանության հետ կապված մտահոգություններն այս ձևակերպմամբ փարատված է համարում. «Ես կարծում եմ՝ այս նախադասությունն ամբողջությամբ այդ մտահոգությունը լուծել է»:
Ադրբեջանը պահանջում էր, որ Հայաստանի տարածքով անցնելիս հայ սահմանապահի չտեսնի, այս հարցը ինչպե՞ս է լուծվել, հայերը ադրբեջանցիներին ստուգելու իրավասություն ունե՞ն, Խանդանյանն ասաց. «Տեքստում հստակ գրված է, որ Հայաստանի սահմանապահ և մաքսային ծառայության ներկայացուցիչներն իրենց լիազորություններից բխող գործունեություն են իրականացնելու և ներկա են լինելու ամբողջ ենթակառուցվածքի վրա և համապատասխան վայրերում»:
Չնայած հայտարարություններին՝ Ադրբեջանը հռետորաբանությունն ու ձևակերպումները չի վերանայում՝ շարունակում է նախագիծը անվանել «Զանգեզուրի միջանցք»: Բաքվի գործընկերների ձևակերպումը Փաշինյանի թիմակիցը անհարգալից վերաբերմունք է համարում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ:
«Հորդորում եմ բոլոր գործընկերներին օգտագործել TRIPP անվանումը», - նշեց ՔՊ-ական պատգամավորը:
Իրանը մտահոգություններ ունի
TRIPP նախագծի վերաբերյալ Թեհրանի մտահոգություններն էլ լիովին փարատված չեն: Ամերիկան կարող է այս պրոյեկտը օգտագործել իր որոշակի անվտանգային քաղաքականությունը շարունակելու համար, Հայաստանում Իրանի դեսպանն է այսպես արձագանքել: Հայկական կողմը բարձր մակարդակով Իրանին վստահեցրել է, որ Հայաստանը հարևանի համար սպառնալիքի աղբյուր չի դառնա: Թեհրանում հույս ունեն, որ մտահոգությունները կփարատվեն, շեշտել է դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին: