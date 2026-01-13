Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Ռուբիոն՝ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը. TRIPP նախագիծը կարող է աշխարհի համար մոդել լինել

Լուսանկարները՝ ՀՀ ԱԳՆ լրատվականի
Լուսանկարները՝ ՀՀ ԱԳՆ լրատվականի

TRIPP նախագիծը կարող է աշխարհի համար մոդել լինել, թե ինչպես կարող է երկիրը բացվել տնտեսական հնարավորությունների առջև՝ որևէ կերպ կասկածի տակ չդնելով իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, Վաշինգտոնում ընդունելով Հայաստանի արտգործնախարարին՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը:

Լրագրողների առջև արած կարճ հայտարարությունում Մարկո Ռուբիոն նաև նշել է, որ շարունակելու են «Թրամփի ճանապարհի» ուղղությամբ «կարևոր քայլեր» ձեռնարկել:

«Շարունակելու ենք աշխատել համաձայնության վրա, որը մեր կարծիքով՝ հրաշալի օրինակ է. այն բացում է Հայաստանը բիզնեսի առաջ և տնտեսական բարեկեցության հնարավորություն է, և դա անում է այնպես, որ որևէ կերպ չի վնասում Հայաստանի ինքնիշխանությանը: Այստեղ ինքնիշխանության խնդիր չկա, այն հարգված է: Այն նաև ճանապարհ է՝ շարունակելու մեր երկկողմ հարաբերությունները, որոնք շատ ամուր են և շարունակում են ամրանալ այս համաձայնությունների շնորհիվ՝ նաև TRIPP նախագծից դուրս», - ասել է Ռուբիոն:

ԱՄՆ պետքարտուղարը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, իսկ Արարատ Միրզոյանը որևէ հայտարարություն չարեց:

Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ հանդիպման ժամանակ Միրզոյանը և Ռուբիոն գոհունակությամբ ընդգծել են ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության զարգացման և պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման ակտիվ դինամիկան, համատեղ նախաձեռնություններն ու հետագա հեռանկարները։

ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԱՄՆ պետքարտուղարը քննարկել են 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթնաժողովի ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Երկուստեք ընդգծվել է խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալիզացիայի կարևորությունն ու անդրադարձ է կատարվել այդ ուղղությամբ քայլերին։

Արարատ Միրզոյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի մատյանում։

ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԱՄՆ պետքարտուղարը հաստատել են «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) ծրագրի համար Հայաստան-ԱՄՆ կենսագործման շրջանակի վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը, որն ըստ պայմանավորվածության կհրապարակվի Վաշինգտոնի ժամանակով ժամը 17:00-ին։

Վաղը Երևանի ժամանակով ժամը10:00-ին Արարատ Միրզոյանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով. նախարարը կանդրադառնա Համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրված հիմնական կետերին և կպատասխանի լրագրողների հարցերին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Ռուբիո-Միրզոյան հանդիպում և TRIPP-ի վերաբերյալ հայտարարություն

ԱՄՆ և Ադրբեջանի պաշտոնյաները քննարկել են ТRIPP-ի իրագործումը

Ռուսաստանը պահանջում է TRIPP ծրագրում հաշվի առնել իր շահերը. փորձագետներ

Երևանը Բաքվին հայտնել է՝ TRIPP-ով անցնող երկաթուղու հատվածը չի վերաբերում ՌԴ-ին. Բայրամով

Վարչապետը պնդում է՝ կարող են պետբյուջեի միջոցներով երկաթգծեր վերանորոգել. ընդդիմությունից արձագանքում են

TRIPP-ում բազմաթիվ նյուանսներ կան, որ առնչվում են հայ-ռուսական հարաբերություններին. Փաշինյանը՝ Պուտինին

TRIPP-ի թեմայով դռնփակ քննարկում Վաշինգտոնում՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանների մասնակցությամբ

Նոր հայտարարություններ Իրանից ու ՌԴ-ից «Թրամփի ուղու» մասին. իշխանությունն արձագանքում է

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG