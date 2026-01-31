Եպիսկոպոսներին որպես մեղադրյալ ՔԿ ներկայանալու ծանուցագրեր են ուղարկվել. փաստաբան

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտնում է, որ «այսօր առավոտից ոստիկանության միջոցով ծանուցագրեր են հանձնվում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի եպիսկոպոս անդամներին, որպես մեղադրյալ այսօր Քննչական կոմիտե ներկայանալու համար»:
Փաստաբանի տեղեկացմամբ՝ եպիսկոպոսները մեղադրվում են դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու արարքի կատարման մեջ:
Քննչական կոմիտեն առայժմ չի մեկնաբանում այս տեղեկատվությունը:
«Ակնհայտ է, որ սա հերթական միջամտությունն է Եկեղեցու ներքին գործերին, որի հիմնական նպատակն է խոչընդոտել Եպիսկոպոսաց ժողովի անցկացմանը»,- գրել է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը:
Ավելի ուշ, փաստաբան Արմինե Ֆանյանը Քննչական կոմիտեի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց՝ այսօր կոմիտե են հրավիրվել Հովնան սրբազանը, Մակար սրբազանը, տեր Մովսես քահանան: «Կարծում ենք՝ նպատակը եպիսկոպոսաց ժողովը տապալելն է, որովհետև հոգևոր խորհրդի անդամները ծանուցվել են միանգամից մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակով: Սա էլ է եզակի բան: Նշանակում է՝ արդեն քրեական հետապնդում հարուցելու որոշում կա, կընտրվեն խափանման միջոցներ»,- լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արմինե Ֆանյանը:
Օրերս հաղորդվեց, որ քրեական նոր վարույթ է նախաձեռնվել Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ, այս անգամ՝ դատական ակտը չկատարելու հոդվածով: Իսկ այդ ակտը Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատված ու եպիսկոպոսական կարգից զրկված Գևորգ եպիսկոպոսին՝ աշխարհիկ անունով Արման Սարոյանին էր վերաբերում:
Քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունից հասկանում ենք՝ քրեական նոր վարույթ է նախաձեռնվել, որովհետև Մայր Աթոռը Գևորգ սրբազանին ոչ միայն չի վերականգնում իր պաշտոնում, այլև կարգալույծ է անում նրան:
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հրավերով Եպիսկոպոսաց ժողովը տեղի կունենա Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթըն քաղաքում՝ փետրվարի 16-19-ին։ Ավելի վաղ կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-12-ը եպիսկոպոսաց ժողով էր հրավիրել՝ «քննության առնելու Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները և ներեկեղեցական կյանքին առնչվող հարցեր»:
Մայր Աթոռը, սակայն, հայտարարեց, որ Եպիսկոպոսաց ժողովը ժամանակավորապես հետաձգվում է՝ պայմանավորված բռնաճնշումներով: