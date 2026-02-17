Մատչելիության հղումներ

Քաղաքական

«Չպետք է թույլ տանք, որ Քոչարյանն ու երկու օլիգարխները ոտնատակ անեն մեր ձեռքբերումները». իշխանությունը մտահոգված է

Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, մեծահարուստ գործարարներ՝ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան և «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյան, կոլաժ
Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, մեծահարուստ գործարարներ՝ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան և «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյան, կոլաժ

Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրին» մտահոգել են ընդդիմադիր դաշտում տեղի ունեցող վերադասավորումները, որոնք կարող են կրկնել Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունները, երբ ընդդիմությանը հաջողվեց միավորվելով պարտության մատնել իշխանությանը:

«Պլանը շատ պարզ է՝ երեք ուժով մասնակցել ընտրություններին, կարող է ընթացքում նույնիսկ ասեն, որ «մենք միմյանց հետ կապ չունենք», հետո կոալիցիայով կամ միմյանց քվեարկելով վերցնեն իշխանությունը», - հայտարարեց ՔՊ վարչության անդամ, Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը:

ԱԺ փոխնախագահ, ՔՊ վարչության անդամ Ռուբեն Ռուբինյան, արխիվ
ԱԺ փոխնախագահ, ՔՊ վարչության անդամ Ռուբեն Ռուբինյան, արխիվ

Ռուբինյանի համոզմամբ՝ Գյումրիի պլանը համապետական ընտրություններում կիրառելու փորձ են անելու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի և «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժերը: Այս առումով վարչապետ Փաշինյանի կուսակիցը պատահական չի համարում, որ Քոչարյանի հետ ասոցացվող որոշ ուժեր հայտարարում են ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ միասին ընտրություններին մասնակցելու մասին:

«Քոչարյանի թիմի մի մասի՝ Ծառուկյանի ցուցակ տեղափոխվելը և միասին ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարելը ևս մեկ անգամ վկայում են, որ հավաքական ընդդիմության ծրագիրը, պլանը Գյումրիի սցենարի կրկնությունն է ամբողջ Հայաստանում: Նրանք սրա մասին ուղիղ հայտարարում են, ըստ երևույթին:
Քոչարյանն է դրա մասին ուղիղ ասել, ռուսաստանցի օլիգարխի թիմն է դրա մասին ասել, և հիմա փաստորեն Ծառուկյանենք էլ են միանում սրան», - ասաց ԱԺ փոխնախագահը:

«Ես վարչապետի թեկնածու ունեմ, իհարկե ունեմ, մեկի տեղը երեքը ունեմ՝ մեկը մեկից գրագետ, մեկը մեկից ուժեղ, պատրաստված», - վերջերս հայտարարել էր ԲՀԿ առաջնորդը:

Ծառուկյանին միացած «Մայր Հայաստան»-ը նպատակ ունի հեռացնել Փաշինյանի վարչակազմին

Քաղաքական «Նոյյան տապան» կառուցող, բայց վարչապետի պաշտոնին չհավակնող ԲՀԿ առաջնորդին այս օրերին ևս մեկ ուժ է միացել:
Սուրեն Սուրենյանցի «Դեմոկրատական այլընտրանք»-ից բացի, Ծառուկյանի «Առաջարկ Հայաստանին» ծրագրով ընտրություններին մասնակցելու և իշխանափոխության հասնելու մասին օրերս հայտարարեց «Մայր Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը:

«Ընտրություններով ԲՀԿ-ի հետ միասնաբար հանդես գալն ուղերձ է այն մասին, որ ձևավորվում է ուժային կենտրոն, որը թիմային ու ծրագրային լուրջ այլընտրանք է իշխանությանը և հավակնում է պետության կառավարման ղեկը ստանձնելուն», - հայտարարեց Թևանյանը:

«Մայր Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյան, արխիվ
«Մայր Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյան, արխիվ

Անդրանիկ Թևանյանը դեռևս 2021-ին Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության անդամ էր: Նա, սակայն, 2023-ին վայր դրեց պատգամավորական մանդատը և մասնակցեց Երևանի ավագանու ընտրություններին՝ ստանալով 12 մանդատ:

Անցած տարի Գյումրիի, ապա Վաղարշապատի ավագանու ընտրություններում Թևանյանի ուժը ևս հաղթահարեց անցողիկ շեմն ու երկու քաղաքներում էլ ստացավ 2-ական մանդատ: Քոչարյանի երբեմնի դաշնակիցն այսօր արդեն հայտարարում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ միասնական ջանքերով Փաշինյանի վարչախմբին հեռացնելու մասին:

«Այս տարին պետք է դառնա գործող վարչակազմի հեռացման տարի: Եթե բոլորս քաղաքական մեկ թիրախ ունենանք, միմյանց դեմ քայլեր չիրականացնենք, ապա այս հոգավորի երգը երգվելու է, այդպես չէ՞», - պնդում է «Մայր Հայաստան»-ի առաջնորդը:

Վանեցյանը Ծառուկյանին միանալու որոշում չունի

«Հայրենիք» կուսակցության առաջնորդ, ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան, արխիվ
«Հայրենիք» կուսակցության առաջնորդ, ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան, արխիվ

Մամուլում տեղեկություններ կան, թե Գագիկ Ծառուկյանի հետ մի ցուցակով ընտրություններին կարող է մասնակցել նաև «Հայրենիք» կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը: Սակայն Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի առաջնորդած ուժի գործադիր մարմնի անդամ Սոս Հակոբյանը փոխանցեց, որ այս պահին նման որոշում չունեն, և ընտրություններին առանձին մասնակցելու իրենց մտադրությունն առայժմ ուժի մեջ է:

«Եթե կլինեն փոփոխություններ, մենք հայտարարություն կտարածենք և հանրությանը կտեղեկացնենք: Այս պահի դրությամբ որևէ նոր բան չկա, որևէ փոփոխություն առկա չէ», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Հակոբյանը:

«Իշխող ՔՊ-ն հունիսի 8-ին լինելու է ընդդիմություն». Սամվել Կարապետյանի ուժը գնում է մեծամասնության ետևից

2026-ի ընտրություններում երկրի ղեկին հավակնում է ոչ միայն քաղաքական «Նոյյան տապանն» առաջնորդող Գագիկ Ծառուկյանը, այլև «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ, միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը:

Տնային կալանքում գտնվող գործարարի քաղաքական թիմը մտադիր է հունիսի 7-ի ընտրություններում մեծամասնություն ստանալ, փոխել վարչապետի թեկնածուին վերաբերող Սահմանադրության 148-րդ հոդվածը և Սամվել Կարապետյանին վարչապետ դառնալու հնարավորություն տալ: Կարապետյանն այժմ չի կարող լինել ոչ վարչապետ և ոչ էլ պատգամավորի թեկնածու, քանի որ մի քանի երկրի քաղաքացի է:

«Հունիսի 8-ին չի լինելու այս իշխանությունը: Այս իշխանությունը ամենալավագույնը, հարգելով մեր ժողովրդի ընտրությունը, լինելու է ընդդիմություն, և կարծում եմ՝ շատ փոքր», - հայտարարեց «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Դավիթ Ղազինյանը:

Ղազինյանն այսօր վստահեցրեց՝ այս պահի դրությամբ իրենք ընդդիմադիր մյուս կենտրոնների հետ հնարավոր ետընտրական համագործակցության հարցը չեն քննարկում, իրենց ծրագիրը հունիսի 7-ի ընտրություններում մեծամասնություն վերցնելն է:

«Էդպիսի քննարկում բացարձակ չի եղել, մենք չենք դիտարկում որևիցե այլ սցենար, քան որակյալ մեծամասնությունը վերցնելը: Կգա ժամանակը՝ կհասկանանք, կտեսնենք», - նշեց «Ուժեղ Հայաստան»-ի քաղաքական խորհրդի անդամը:

«Ես տեսնում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտը կարող է գնալ ընտրությունների երեք, առավելագույնը՝ չորս խոշոր բլոկներով», - շաբաթներ առաջ հայտարարել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը:

Իշխանությունը, սակայն, վստահ է՝ ընդդիմության պլանը ետընտրական համագործակցությամբ իշխանությունը վերցնելն է, թեկուզև այժմ այդ մասին չեն բարձրաձայնում: Հետևաբար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժի առանցքային անդամներից Ռուբեն Ռուբինյանը պնդում է՝ պետք է այնպես անել, որ այս ուժերը ոտնատակ չանեն «Քաղաքացիական պայմանագրի» ձեռքբերումները:

«Մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի Հայաստանում ժողովուրդը շարունակի որոշել, թե ով է լինելու իշխանություն, թե ով է լինելու վարչապետ, այլ ոչ թե Քոչարյանը և երկու օլիգարխները՝ ռուսաստանցի օլիգարխը և տեղական օլիգարխը: Մենք չափազանց շատ զոհությունների ենք գնացել, որպեսզի մեր երկրում արդարություն և խաղաղություն հաստատենք, և հիմա, երբ որ մենք կանգնած ենք դրանք անշրջելի դարձնելու շեմին, մենք թույլ չպիտի տանք, որպեսզի Քոչարյանն ու երկու օլիգարխները ոտնատակ տան մեր ձեռքբերումները»», - ասաց Ռուբինյանը:

Ի դեպ, օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում այլևս չի լինելու քաղաքականությամբ զբաղվող ոչ նախկին նախագահ և ոչ էլ օլիգարխ: Փաշինյանը, սակայն, չէր մանրամասնել, թե ինչպես է դրան հասնելու:

