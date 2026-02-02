Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Ծառուկյանի շուրջ «նոր քաղաքական կոնսոլիդացիա է ձևավորվում»

ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան, արխիվ
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյան, արխիվ

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության (ԲՀԿ) առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ նոր քաղաքական կոնսոլիդացիա է ձևավորվում, «Ազատությանը» հայտնեց «Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը: Հենց Ծառուկյանի հետ էլ Սուրենյանցը կմասնակցի չորս ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին:

Դաշինքո՞վ, թե՞ կուսակցությունով. նախընտրական ձևաչափն, ըստ
քաղաքական գործչի, կորոշովի առաջիկայում:

«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը զրուցում է «Ազատության» հետ, արխիվ
«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը զրուցում է «Ազատության» հետ, արխիվ

«Ես կարծում եմ, որ 3-4 կոնսոլիդացիոն կենտրոն կա ընդդիմության դաշտում, մեր համար ամենաարժանահավատը այդ կենտրոններից այն առանցքն է, որ ձևավորվում է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սուրենյանցը:

«Ազատություն». - Ծառուկյա՞նը կառաջնորդի այդ ուժը:

Սուրենյանց. - Ինձ թվում է դա անկասկած է, որովհետև հարցումները ցույց են տվել, որ նա քաղաքական դաշտում ամենակոնսոլիդացնող գործիչն է: Անշուշտ այս քաղաքական կոնսոլիդացիայի առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանն է:

«Ազատություն». - Եվ հետաբար նա էլ կլինի՞ վարչապետի թեկնածուն:

Սուրենյանց. - Եկեք նման բաներից ձեռնպահ մնամ, ասում եմ, որ կոնսոլիդացիոն առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանը կլինի:

Դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին «Առաջարկ Հայաստանին» ծրագրով: Այդ ծրագրի շրջանակում Ծառուկյանը տարբեր ոլորտներին առնչվող առաջարկներ է հավաքագրում, ներառյալ ՝ «ներքին համերաշխության, իրական խաղաղության, խեղճության մերժման, արդար բարքերի և ընդունակների իշխանություն» ձևավորելու շուրջ:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՀՅԴ-ն ԱԺ ընտրություններին դաշինքով կմասնակցի. ով կլինի վարչապետի թեկնածուն

Ընդդիմությունը մեկ միասնական բևեռ կձևավորի՞. կարծիքներ

Արտոնություն վայելող Հայաստանի հարուստները, գնաճն ու կոռուպցիան՝ 2025-ին

Նոր մեղադրանք՝ Գագիկ Ծառուկյանին

Կարապետյանը՝ «Մեր ձևով», Ծառուկյանը՝ «Առաջարկ Հայաստանին» ծրագրով. ո՞վ ո՞ւմ հետ է քննարկումներ սկսել

«Գագիկ Ծառուկյանի հետ մեկ միասնական թիմով ենք մասնակցելու ընտրություններին». Սուրեն Սուրենյանց



XS
SM
MD
LG