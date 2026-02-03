Մատչելիության հղումներ

«Ընդդիմության միավորվելը բարդ խնդիր է». Սերժ Սարգսյան

ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, արխիվ
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, արխիվ

Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետականն
առայժմ չի որոշել՝ ի վերջո մասնակցելո՞ւ է հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե՞ ոչ: Այսօր էլ Սերժ Սարգսյանն իր գործով դատական նիստից առաջ պնդեց՝ չունեն որոշում. - «Ո՛չ, չունենք որոշում, եթե ունենանք, կասենք»:

Ընտրություններին միասնական ճակատով մասնակցելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան էլ երրորդ նախագահն ասաց, թե դա բարդ խնդիր է:

«Ես ցանկություն ունեմ, բայց իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ընդդիմության միավորվելը բարդ խնդիր է, և խոսքը չի գնում մի ցուցակով գնալու մասին: Բայց տեսնենք», - հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը:


