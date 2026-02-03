«Ընդդիմության միավորվելը բարդ խնդիր է». Սերժ Սարգսյան

Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետականն
առայժմ չի որոշել՝ ի վերջո մասնակցելո՞ւ է հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե՞ ոչ: Այսօր էլ Սերժ Սարգսյանն իր գործով դատական նիստից առաջ պնդեց՝ չունեն որոշում. - «Ո՛չ, չունենք որոշում, եթե ունենանք, կասենք»:
Ընտրություններին միասնական ճակատով մասնակցելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան էլ երրորդ նախագահն ասաց, թե դա բարդ խնդիր է:
«Ես ցանկություն ունեմ, բայց իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ընդդիմության միավորվելը բարդ խնդիր է, և խոսքը չի գնում մի ցուցակով գնալու մասին: Բայց տեսնենք», - հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը:
