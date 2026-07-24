Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Չինաստանի նախագահը ԱՄՆ կայցելի սեպտեմբերի 24-ին. Թրամփ

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը ողջունում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Պեկինում, 15-ը մայիսի, 2026թ
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը ողջունում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Պեկինում, 15-ը մայիսի, 2026թ

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ արհեստական բանականության խնդիրներն է քննարկելու Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ, երբ նա սեպտեմբերի 24-ին այցելի ԱՄՆ:

Սի Ցզինպինի այցը հաջորդելու է երկու նախագահների հանդիպմանը այս տարի ավելի վաղ Դոլանդ Թրամփի Չինաստան այցի ընթացքում: Պեկինում ԱՄՆ նախագահը հրավիրել էր Չինաստանի պաշտոնակցին Սպիտակ տուն:

«Նախագահ Սին ժամանելու է սեպտեմբերի 24-ին, և մենք զրուցել ենք դրա (արհեստական բանականության) շուրջ, երբ ես Պեկինում էի, և մենք կզրուցենք դրա շուրջ կրկին», - Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Թրամփը:

Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին քննարկել էին Սի Ցզինպինի սպասվող «շատ դրական այցը» նախապատրաստելու համար համագործակցության ոլորտները ճշտելու անհրաժեշտությունը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Հանդիպել են Մարկո Ռուբիոն և Վան Ին, քննարկել Սի Ծինփինի սպասվելիք այցը Վաշինգտոն

Թրամփի խոսքով՝ Չինաստանը միջամտել է 2020-ի ընտրություններին

Պուտինը հայտարարել է, որ ՌԴ-ն պատրաստ է համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ, դա քննարկել է Սի Ծինփինի հետ

Սի Ծինփինը բարձր է գնահատել Չինաստանի և Ռուսաստանի «անսասան» հարաբերությունները

Պուտինը ժամանել է Պեկին՝ Սի Ծինփինի հետ բանակցություններ վարելու համար

Թրամփը «հսկայական հաջողություն» է համարում իր այցը Պեկին

Թրամփն ու Սին համաձայնել են՝ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի, Իրանը երբեք չպետք է միջուկային զենք ունենա. Սպիտակ տուն

Թրամփ․Չինաստանի ու ԱՄՆ-ի հարաբերություններն ավելի լավն են լինելու, քան երբևէ

Թրամփը ժամանեց Պեկին
XS
SM
MD
LG