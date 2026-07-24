Չինաստանի նախագահը ԱՄՆ կայցելի սեպտեմբերի 24-ին. Թրամփ

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ արհեստական բանականության խնդիրներն է քննարկելու Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ, երբ նա սեպտեմբերի 24-ին այցելի ԱՄՆ:
Սի Ցզինպինի այցը հաջորդելու է երկու նախագահների հանդիպմանը այս տարի ավելի վաղ Դոլանդ Թրամփի Չինաստան այցի ընթացքում: Պեկինում ԱՄՆ նախագահը հրավիրել էր Չինաստանի պաշտոնակցին Սպիտակ տուն:
«Նախագահ Սին ժամանելու է սեպտեմբերի 24-ին, և մենք զրուցել ենք դրա (արհեստական բանականության) շուրջ, երբ ես Պեկինում էի, և մենք կզրուցենք դրա շուրջ կրկին», - Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Թրամփը:
Չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին քննարկել էին Սի Ցզինպինի սպասվող «շատ դրական այցը» նախապատրաստելու համար համագործակցության ոլորտները ճշտելու անհրաժեշտությունը: