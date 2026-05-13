Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը ժամանեց Պեկին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանեց Պեկին, հաղորդում են Չինաստանի պետական լրատվամիջոցները։

Սա Ամերիկայի առաջնորդի առաջին այցն է Չինաստան 2017-ից ի վեր, և տեղի է ունենում երկկողմ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Երկրորդ անգամ ստանձնելով ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը՝ Դոնալդ Թրամփը մի շարք առևտրային սահմանափակումներ ու բարձր մաքսատուրքեր է սահմանել Չինաստանի դեմ՝ մեղադրել Պեկինին անարդար մրցակցության համար։

Այսօր բարձր մակարդակով կայանալիք բանակցություններից առաջ Թրամփին է դիմել Ուկարինայի առաջնորդը։ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել ամերիկացի գործընկերոջը նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը քննարկել ռուսական պատերազմի դադարեցման թեման։

Չինաստանը Ռուսաստանի մերձավոր տնտեսական և քաղաքական գործընկերն է, որն արդեն չորս տարուց ավելի շարունակվող պատերազմի ընթացքում չեզոք դիրքորոշում է զբաղեցնում և երբեք չի դատապարտել ռուսական ներխուժումը։

XS
SM
MD
LG