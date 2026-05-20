Սի Ծինփինը բարձր է գնահատել Չինաստանի և Ռուսաստանի «անսասան» հարաբերությունները

Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում բարձր է գնահատել Չինաստանի և Ռուսաստանի «անսասան» հարաբերությունները:
Այս հանդիպումը տեղի է ունենում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Պեկին այցից օրեր անց:
Հաղորդվում է, որ բանակցությունների ընթացքում Պեկինը և Մոսկվան երկարաձգել են Բարիդրացիության, բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագիրը:
Չինական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Սի Ծինփինն ասել է, որ Պեկինն ու Մոսկվան «շարունակաբար խորացրել են մեր քաղաքական փոխադարձ վստահությունն ու ռազմավարական համակարգումը՝ ցուցաբերելով անսասան կայունություն»։
Միևնույն ժամանակ, Պուտինը հայտարարել է, որ Սի Ծինփինի հետ հարաբերությունները հասել են «աննախադեպ բարձր մակարդակի»՝ չնայած «անբարենպաստ արտաքին գործոններին»՝ առանց որևէ երրորդ երկրի նշելու: