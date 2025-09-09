Մատչելիության հղումներ

Բաքվում քննարկում են Վաշինգտոնի համաձայնագրերը, առաջիկայում ամերիկյան կողմի հետ քննարկումներ կկայանան Երևանում

ԱՄՆ - ԱՄՆ-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ հռչակագրի ստորագրումը Սպիտակ տանը, Վաշինգտոն, 8-ը օգոստոսի, 2025թ.
ԱՄՆ - ԱՄՆ-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ հռչակագրի ստորագրումը Սպիտակ տանը, Վաշինգտոն, 8-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր հատուկ նիստում քննարկում է Վաշինգտոնի համաձայնագրերը: Ելույթների առանցքում «Զանգեզուրի միջանցք» ձևակերպումն է, որը պաշտոնական Երևանն անընդունելի է համարում:

Միլի մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան ասել է, թե վաշինգտոնյան համաձայնագրերը վերջին տարիների Ադրբեջանի ամենակարևոր քաղաքական և դիվանագիտական հաջողություններից են. - «Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած «Զանգեզուրի միջանցք» նախագծի իրականացումը ծառայում է տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը»:

«Խաղաղ դիվանագիտության և իմաստուն առաջնորդության հաղթանակը» խորագրով նիստում չնշելով, որ Վաշինգտոնում այդ ճանապարհին արդեն Դոնալդ Թրամփի անունն են տվել, Մեջլիսի փոխխոսնակ Ալի Ահմեդովն ավելի հեռուն է գնացել՝ հույս հայտնելով, որ միջանցքը կստանա Իլհամ Ալիևի անունը. - «Վաշինգտոնի հանդիպմանը ստացվեց միջազգային երաշխիք Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ամենապայծառ գագաթնակետը»;

Ադրբեջանի նախագահն, իր հերթին, այսօր նորից «Զանգեզուրի միջանցքից» սպասվող օգուտների մասին է խոսել՝ չհստակեցնելով, թե ինչ սկզբունքներով է գործելու այդ ճանապարհը:

«Ես կասկած չունեմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը՝ որպես Միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը, մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայրցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ», - հայտարարել է Իլհամ Ալիևը:

Նույն րոպեներին Ադրբեջանի տրանսպորտային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն հայտարարում էր, թե «Զանգեզուրի միջանցքի» շինարարական աշխատանքների ավարտը Ադրբեջանի տարածքում նախատեսված է հաջորդ տարի: Պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Թուրքիան ևս սկսել է Կարսից 224-կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը:

Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ ընդունել է Միջին միջանցքի հարցով մասնագիտացած ամերիկյան պատվիրակությանը, ըստ Բաքվի հաղորդագրության՝ ընդգծվել է վաշինգտոնյան նախագծի կարևորությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև անխոչընդոտ կապը:

Երեկ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմի հետ առաջիկայում նաև Երևանում են նախատեսվում քննարկումներ, այդ թվում՝ «Թրամփի ուղու» կյանքի կոչման ուղղությամբ: Հայաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում՝ խոստանալով ավելի ուշ տեղեկացնել ամերիկացիների այցի մասին:

