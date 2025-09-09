Մատչելիության հղումներ

Ահմեդով․ «Զանգեզուրի միջանցքը» պետք է կրի Իլհամ Ալիևի անունը»

Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ալի Ահմեդով, արխիվային լուսանկար
Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանը «Զանգեզուրի միջանցքի» իրագործման միջազգային երաշխիքներ է ստացել»,- այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանի արտահերթ նիստի ընթացքում հայտարարել է Միլի մեջլիսի փոխխոսնակ Ալի Ահմեդովը։

«Վաշինգտոնի բանակցություններն ու դրանց ընթացքում ձեռք բերված հաջողությունները ադրբեջանական դիվանագիտության ամենավառ ձեռքբերումներից են։ «Զանգեզուրի միջանցքը» նոր պատմության կարևորագույն ծրագրերից է լինելու»,- հայտարարել է ադրբեջանցի պատգամավորը։

Ահմեդովի խոսքով,- «Ինչպես Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարն է կրում համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի անունը, այնպես էլ «Զանգեզուրի միջանցքին» կշնորհվի նախագահ Իլհամ Ալիևինը»,- հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը։

