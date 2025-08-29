Հրապարակվել են ՀՀ-ԱՄՆ փոխըմբռնման հուշագրերը

Հայաստանի գործադիրը ստորագրումից շուրջ 20 օր անց հրապարակել է ՀՀ-ԱՄՆ կառավարությունների միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագիրը:
Մասնավորապես «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին հատվածում նշվում է, որ երկու պետությունները,
շեշտելով աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և դրա միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությանը,
արտահայտում են փոխադարձ հետաքրքրվածություն Հայաստանի «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծում ներդրում կատարելու և ՀՀ ենթակառուցվածքների ու սահմանային անվտանգությունը բարելավելու հարցում:
Նշվում է, որ ՀՀ-ն ու ԱՄՆ-ն հաստատում են
Հայաստանի ենթակառուցվածքների ու սահմանային անվտանգության մասով կարողությունները և որպես տարածաշրջանային ու համաշխարհային առևտրի արդյունավետ տարանցիկ հանգույց գործելու հնարավորությունը բարելավելու ընդհանուր ցանկությունը, հասել են փոխըմբռնման:
«Փոխըմբռնման հուշագրի նպատակն է փոխգործակցել Հայաստանի ենթակառուցվածքների և սահմանային անվտանգության բարելավման ուղղությամբ, այդ թվում՝ մասնակիցների միջև ներդրումների, ռեսուրսների, վերապատրաստման և գործընկերության միջոցով», - ասված է փաստաթղթում, որի չհրապարակումը օրեր շարունակ տարբեր հարցեր էր աջացնում:
Վարչապետը երեկ հայտարարել էր, որ դա գաղտնի փաստաթուղթ չէ և ամերիկյան կողմի հետ համաձայնությամբ կհրապարակվի:
«Դա ուղղակի աշխատանքային պայմանավորվածության հարց է եղել, և մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը», - ասել էր նա:
Փաստաթղթում նշվում է նաև, որ երկու երկրները նպատակ ունեն արձագանքելու Հայաստանի ենթակառուցվածքների և սահմանային անվտանգության առաջնահերթություններին, այդ թվում՝ մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելով, մաքսային հսկողության արդյունավետությունը և սահմանային անվտանգության հարցում համագործակցությունը և կարողությունների զարգացումն ընդլայնելով, ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության դեպարտամենտի ու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ու Պետական եկամուտների կոմիտեի միջև լավագույն գործելակերպերի փոխանակմանը նպաստելով:
Հուշագրի տևողության մասին ասված է, որ այն գործողության մեջ է մտնում դրա ստորագրման ամսաթվից և նախատեսված է, որ գործի մեկ տարի ժամկետով։ Ակնկալվում է համագործակցությունը շարունակել ևս 3 ժամկետներով, եթե մասնակիցներից մեկը մյուսին համագործակցությունը դադարեցնելու իր մտադրության մասին գրավոր չծանուցի դադարեցման ամսաթվից առնվազն 60 օր առաջ։
Մյուս կետերում խոսվում է էներեգետիկ անվտանգության, արհեստական բանականության և կիսահաղորդիչների ոլորտում նորարարական գործընկերության մասին: