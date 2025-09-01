Փաշինյան - Ալիև հանդիպում՝ Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո

Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո Չինաստանում այսօր կայացել է Փաշինյան - Ալիև առաջին հանդիպումը:
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն են տարածել՝ նշելով, թե Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստան–Ադրբեջան խաղաղության օրակարգը՝ կարևորելով կառուցողական երկխոսության, փոխվստահության և տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունը. «Երկու ղեկավարներն էլ ընդգծել են Վաշինգտոնում կայացած վերջին գագաթնաժողովի արդյունքում ձևավորված դրական դինամիկան, որը վկայում է խաղաղության առաջմղման և հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին միջազգային հանրության աջակցության մասին», - ասված է տարածած հաղորդագրությունում:
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումները, սակայն չի հստակեցվում՝ արդյոք քննարկվել է ճանապարհների ապարջափակման մանրամասները: Վաշինգտոնում, թեև Հայաստանը համաձայնեց անխոչընդոտ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին՝ Սյունիքով դեպի նախիջևան, սակայն մինչ օրս անհայտ են մնում ճանապարհի գործարկման դետալները:
Փաշինյանը հանդիպել է նաև Էրդողանին
Ավելի վաղ Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում՝ գագաթնաժողովի շրջանակում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին: Հանդիպման մասին հայկական կողմը շատ մանրամասներ չի փոխանցում. «Զրուցակիցները կարևորել են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը միտված քայլերը։
Վարչապետ Փաշինյանը և նախագահ Էրդողանը շեշտել են կառուցողական մոտեցումների պահպանման անհրաժեշտությունը՝ փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորման և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման նպատակով», - նշվում է հաղորդագրությունում:
Արդյոք հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դեռևս 2022 թվականին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը, պարզ չէ: Շուրջ 3 տարի է՝ Թուրքիան այդպես էլ չի կատարում սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու խոստումը:
Ավելի քան 30 տարի փակ պահելով սահմանը, Անկարան մշտապես Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստաման ու սահմանի բացման նախապայման է դիտարկել հայ - ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը: Այժմ, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ԱՄՆ -ում նախաստորգրել են խաղաղության պայմանագիրը, և կողմերը հայտարարում եմ հաստատված խաղաղության մասին, արդյոք Թուրքիան պատրաստ է կատարել 2022 թվականից թղթի վրա մնացած պայմանավորվածությունները: Այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ որևէ խոսք չկա, միայն նշվում է, թե կողմերը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը։
Իրենց շահն էլ է օր առաջ ապաշրջափակել ենթակառուցվածքները. Միրզոյան
«Ես կարծում եմ, որ իրենց շահն էլ է օր առաջ ապաշրջափակել ենթակառուցվածնքերը և անմասն չմնալ, այս մեծ ապաշրջափակումից», - այս մասին օրերս Հանրայինին տված հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը: Նախարարը նշել էր, որ չի կարող ասել, թե ինչ են մտածում Թուրքիայի պաշտոնյաները, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրմանը պետք է հետևի սահմանի բացումը. «Պաշտոնական, հրապարակային մակարդակում և փակ դռների հետևում, ինչ-որ լսել ենք Թուրքիայից, դա հետևյալն է. մենք խնդիր չունենք, մենք ուզում ենք, պատրաստ ենք բացել սահմանները, հաստատել հարաբերություններ, բայց մենք պետք է դա անենք Հայաստան - Ադրբեջան պայանագրի ստորագրումից հետո: Հիմա շատ ֆորմալ առումով, իսկապես, ստորագրում չի եղել, բայց նախաստագրում է եղել, որը գուցե իր կշռով կգերազանցի ստորագրման պահը երբ կգա: Հիմա ինձ տրամաբանությունը հոիշում է, որ սրան պետք է հետևի Հայաստանի և Թուքիայի ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը», - հայտարարել է ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը:
Ի դեպ, այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ խաղաղություն է հաստատվել է, երեկ Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. «Երևանի և Բաքվի միջև կարգավորման և խաղաղության շուրջ բանակցություններն ընթանում են երկկողմ հիմունքներով, և «խաղաղությունն արդեն հաստատվել է երկու երկրների միջև»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո, այսօր արդեն Թուրիքայի նախագահը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին՝ գոհունակություն հայտնելով Հայաստան- Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում ձեռք բերված առաջընթացի կապակցությամբ: «Անադուլու» գործակալության փոխանցմամբ, Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան կշարունակի աջակցել այդ գործընթացին: Ադրբեջանական APA գործակալությունն էլ իր հերթին տեղեկացնում է, որ Էրդողանն ու Ալիևը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացման հեռանկարները։
Մասնավորապես, կարծիքներ են փոխանակվել Ադրբեջանի տարածքում՝ տվյալ դեպքում Նախիջևանում իրականացվող երկաթուղային նախագծերի մասին»: