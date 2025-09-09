Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ պաշտոնյա․ «TRIPP-ը հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի կարևոր բաղադրիչն է»

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցուցադրում են ստորագրված համաձայնագիրը
«Թրամփի ուղին՝ TRIPP-ը, ապագայում ստորագրվելիք հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի կարևոր բաղադրիչն է», - այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Տնտեսական ֆինանսավորման կորպորացիայի (DFC) գործադիր տնօրեն Քենեթ Անյելը։

АPA գործակալության փոխանցմամբ՝ Անյելը նաև նշել է, որ «Թրամփի ճանապարհը», «ծառայում է երկար ժամանակ տարանջատված ադրբեջանական տարածքների վերամիավորմանը»։

Ամերիկացի պաշտոնյան Բաքվում է Միջին միջանցքի հարցերով ԱՄՆ սերտիֆիկացված առևտրային առաքելության պատվիրակության այցի շրջանակներում։

Այսօրվա ասուլիսի ժամանակ Քենեթ Անյելը նաև նշել է «մի կողմից Ռուսաստանն ու Իրանը չեն ցանկանում, որ այդ միջանցքը բացվի։ Թուրքիան, հակառակը, հանդես է գալիս դրա բացման օգտին։ Հայաստանը ևս շահագրգռված է այս գործընթացում, քանի որ այդ երթուղով անցնող բեռների համար մաքսատուրքի գանձումը շահավետ կլինի այդ երկրի համար»։


