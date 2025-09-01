«Զանգեզուրի միջանցքը շուտով կդառնա Միջին միջանցքի, ինչպես նաև «Հյուսիս-Հարավ»-ի ևս մեկ կարևոր հատված. Ալիև

«Զանգեզուրի միջանցքը» շուտով կդառնա Միջին միջանցքի, ինչպես նաև «Հյուսիս-Հարավ» միջանցքի ևս մեկ կարևոր հատված, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում: Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պետական Azertac լրատվական գործակալությունը։
Հայաստանով անցնող երթուղու մասին խոսելիս Ալիևը նաև ասել է՝ «Զանգեզուրի միջանցքը օգուտ կբերի Ադրբեջանի բոլոր մոտ և հեռավոր հարևաններին»։
Նիստին, ըստ տարածված լուսանկարների, ներկա է եղել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մինչև վերջերս «Զանգեզուրի միջանցք» ձևակերպումը գնահատում էր տարածքային նկրտում Հայաստանի նկատմամբ։