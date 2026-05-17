ԱՄՆ-ը և Իրանը պայմաններ են փոխանակել բանակցությունները վերսկսելու համար

Միացյալ Նահանգները Իրանին հինգ պայման է առաջադրել խաղաղության բանակցությունների երկրորդ փուլին անցնելու համար, հաղորդում է իրանական Fars լրատվական գործակալությունը:
Վաշինգտոնը պահանջում է Թեհրանից հրաժարվել փոխհատուցման ցանկացած հավակնություններից, ԱՄՆ-ին փոխանցել 400 կիլոգրամ հարստացված ուրան և պահպանել միայն մեկ միջուկային համալիրի աշխատանքը: Բացի այդ, ամերիկյան կողմը պատրաստ չէ ապասառեցնել իրանական ակտիվների նույնիսկ 25 տոկոսը և այլ երկրներում ռազմական գործողությունների դադարեցումը կապում է բանակցությունների ընթացքի հետ:
Այդ պահանջների կատարումը չի երաշխավորում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հրաժարվելը Իրանին նոր հարվածներ հասցնելուց, նշում է Fars-ը:
Ավելի վաղ Իրանը նույնպես հինգ պայման էր առաջադրել բանակցությունների վերսկսման համար: Թեհրանը պահանջում է պատերազմի դադարեցում, հատկապես` Լիբանանում, պատժամիջոցների վերացում, ակտիվների ապասառեցում, վնասի փոխհատուցում և Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի ինքնիշխանության ճանաչում:
Մայիսի սկզբին Իրանը ԱՄՆ-ին էր փոխանցել 14 կետից բաղկացած խաղաղ պլան, որը նախատեսում էր, մասնավորապես, մարտական գործողությունների դադարեցում, չհարձակվելու երաշխիքներ, ծովային շրջափակման վերացում և տարածաշրջանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերում:
The Wall Street Journal-ի տվյալներով՝ վեճի հիմնական առարկա է մնում Իրանի միջուկային ծրագիրը: Վաշինգտոնը Թեհրանից պահանջում է անմիջապես միջուկային ենթակառուցվածքի և ուրանի պաշարների սահմանափակման պարտավորություններ ստանձնել, մինչդեռ Իրանն առաջարկում է այդ հարցն առանձին քննարկել 30 օրվա ընթացքում:
ԱՄՆ նախագահն Իրանի առաջարկներն անընդունելի էր որակել, Թեհրանում պնդել էին, թե Դոնալդ Թրամփի արձագանքը որևէ նշանակություն չունի: