Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արաղչին կոչ է արել BRICS երկրներին՝ դատապարտել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից «միջազգային իրավունքի խախտումները»

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին այսօր կոչ է արել BRICS երկրներին դատապարտել «միջազգային իրավունքի խախտումները Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից, այդ թվում՝ «նրանց անօրինական ագրեսիան Իրանի դեմ»։

Արաղչիի այս ելույթը՝ Նյու Դելիում անցնող գագաթնաժողովում, էլ ավելի է ընդգծել տարաձայնությունները կազմակերպության ներսում, որին անդամակցում են տարածաշրջանային մրցակիցներ՝ Իրանը և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները։

Աբբաս Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանը շարունակում է բաց մնալ դիվանագիտության համար, սակայն միաժամանակ պատրաստ է պաշտպանվել՝ «բոլոր հասանելի միջոցներով»։

XS
SM
MD
LG