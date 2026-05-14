Արաղչին կոչ է արել BRICS երկրներին՝ դատապարտել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից «միջազգային իրավունքի խախտումները»

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին այսօր կոչ է արել BRICS երկրներին դատապարտել «միջազգային իրավունքի խախտումները Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից, այդ թվում՝ «նրանց անօրինական ագրեսիան Իրանի դեմ»։
Արաղչիի այս ելույթը՝ Նյու Դելիում անցնող գագաթնաժողովում, էլ ավելի է ընդգծել տարաձայնությունները կազմակերպության ներսում, որին անդամակցում են տարածաշրջանային մրցակիցներ՝ Իրանը և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները։
Աբբաս Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանը շարունակում է բաց մնալ դիվանագիտության համար, սակայն միաժամանակ պատրաստ է պաշտպանվել՝ «բոլոր հասանելի միջոցներով»։