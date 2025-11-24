ԱՄՆ-ն ու Ուկրաինան հայտարարել են՝ «զգալի առաջընթաց» են գրանցել խաղաղության նոր պլանի շուրջ

ԱՄՆ-ն ու Ուկրաինան հայտարարել են, որ երեկ Ժնևում բանակցությունների ժամանակ «զգալի առաջընթաց» են գրանցել խաղաղության նոր պլանի շուրջ: Համատեղ հայտարարությունում ասվում է, որ փոփոխություններ են արվել նախնական տարբերակում ու «թարմացված և հստակեցված» շրջանակային փաստաթուղթ են պատրաստել, որը, ըստ Վաշինգտոնի, «լիովին կապահովի» Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և կնպաստի արդար խաղաղությանը։
Թե ինչ փոփոխություններ են արվել Վաշինգտոնի առաջարկած 28 կետանոց պլանում, որն Ուկրաինայի դաշնակիցները քննադատել են՝ չափազանց ռուսամետ լինելու համար, չի նշվում: Նաև պարզ չէ, թե ինչպես է այն լուծելու, թերևս, ամենակարևոր՝ տարածքների և անվտանգության երաշխիքների հարցերը:
Հայտարարությունում ասվում է. «Քննարկումների արդյունքում գրանցվել է նշանակալի առաջընթաց՝ դիրքորոշումները մերձեցնելու և հստակ հաջորդ քայլեր սահմանելու հարցում։ Եվ կողմերը վերահաստատեցին՝ ցանկացած ապագա համաձայնություն պետք է լիովին ապահովի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և հանգեցնի կայուն ու արդար խաղաղության»:
«Չլուծված հարցերն անհաղթահարելի չեն». Ռուբիո
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը Ժնևում ղեկավարել է ամերիկյան պատվիրակությունը, ասել է, որ սա ուկրաինական կողմի հետ մինչ այժմ անցկացված, թերևս, ամենաարդյունավետ հանդիպումն էր: Դիվանագետի խոսքով՝ տեխնիկական մակարդակի քննարկումները կշարունակվեն նաև այսօր:
«Սա շատ, շատ... գուցե ամենաարդյունավետ օրն էր մեզ համար այս հարցում, գուցե մեր ողջ փոխգործակցության ընթացքում ... Բայց դեռ շատ աշխատանք կա անելու», - հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:
Ռուբիոն նաև ասել է, որ չլուծված հարցերն անհաղթահարելի չեն, դրանց շուրջ հնարավոր է համաձայնության գալ, պարզապես ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր: «Կցանկանայինք, որ դա տեղի ունենա հինգշաբթի»,- ասել է նա՝ չբացառելով, որ գուցե չկարողանան մինչև Թրամփի նշած ժամկետը՝ նոյեմբերի 27-ը վերջնական արդյունքի հասնել:
Լրագրողները հետաքրքրվել են՝ արդյոք եվրոպական երկրներն այլընտրանքային առաջարկներ ներկայացրե՞լ են, ինչի մասին հաղորդվել էր: Ռուբիոն պատասխանել է, որ նման ծրագիր չի տեսել։ ԱՄՆ պետքարտուղարն արդեն վերադարձել է Վաշինգտոն։
Ու մինչ Ժնևում բանակցություններ էին ընթանում, ԱՄՆ նախագահը քննադատել է Ուկրաինային և եվրոպական երկրներին՝ նշելով, որ Եվրոպան շարունակում է նավթ գնել Ռուսաստանից, իսկ Ուկրաինան զրո երախտագիտություն է հայտնել ԱՄՆ-ի ջանքերի համար, թեև նախագահ Զելենսկին բազմիցս է հրապարակավ շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ-ին:
Ավելի ուշ Ռուբիոն ասել է, որ այդ լարվածությունը մեղմվել է, և Թրամփը «գոհ» է գրանցված առաջընթացից:
«Շատ վճռորոշ պահ է». Զելենսկի
Նախագահ Զելենսկին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ չափազանց կարևոր է ԱՄՆ-ի հետ աշխատանքը, և «կան ազդակներ», որ «Թրամփի թիմը լսում է» Ուկրաինային։ Ըստ նրա՝ կան հարցեր, որոնք առաջնահերթ են Ուկրաինայի համար:
«Գլխավոր առաջնահերթությունը հուսալի խաղաղությունն է, երաշխավորված անվտանգությունը և մեր ժողովրդի նկատմամբ հարգանքը, հարգանքը բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել Ուկրաինան ռուսական ագրեսիայից պաշտպանելու համար», - իր ուղերձում ասել է Զելենսկին:
Այսօր էլ Զելենսկին հայտարարել է, որ շարունակում են աշխատանքները՝ փոխզիջումների հասնելու համար, որոնք ոչ թե պետք է թուլացնեն, այլ ուժեղացնեն Ուկրաինան: «Հիմա շատ վճռորոշ պահ է»,- ասել է նա:
Գերագույն Ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկն էլ հայտարարել է՝ Կիևի համար «կարմիր գծեր» են Ռուսաստանի օկուպացրած տարածքների ճանաչումը այլ երկրների կողմից, պաշտպանության ոլորտում և այլ դաշինքներին միանալու սահմանափակումները:
Մոսկվան հայտարարել է, որ դեռ չեն ստացել խաղաղության պլանի նոր տարբերակը, իսկ ռուս-ամերիկյան պատվիրակությունների հանդիպում այս շաբաթ նախատեսված չէ։
Կիևի և Վաշինգտոնի համատեղ հայտարարությունից առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահը երեկ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի սահմանները չեն կարող ուժով փոխվել, իսկ երկրի բանակը չի կարող կրճատվել, քանզի դա թե՛ Ուկրաինան, թե՛ Եվրոպան խոցելի կդարձնի հնարավոր հարձակումների համար: ԵՄ-ն պետք է կենտրոնական դեր ունենա խաղաղության համաձայնագրում, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:
«Ուկրաինան պետք է ունենա ազատություն և ինքնիշխան իրավունք՝ ընտրելու իր սեփական ճակատագիրը։ Նրանք ընտրել են եվրոպական ուղին», - հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը: