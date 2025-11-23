Մատչելիության հղումներ

Թրամփը քննադատում է Ուկրաինային և եվրոպական երկրներին, մինչ Ժնևում քննարկվում է խաղաղության ԱՄՆ պլանը

Շվեյցարիա - Ժնևի բանակցություններին մասնակցող Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը՝ Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ, 23-ը նոյեմբերի, 2025թ.
Շվեյցարիա - Ժնևի բանակցություններին մասնակցող Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը՝ Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ, 23-ը նոյեմբերի, 2025թ.

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խիստ քննադատության է ենթարկել Ուկրաինային և եվրոպական երկրներին, մինչ ԱՄՆ, Ուկրաինայի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետները հավաքվել են Ժնևում՝ քննարկելու ռուս - ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու հարցը:

Շվեյցարական քաղաքում հանդիպումների առանցքում Եվրոպայում Երկրորդ աշխարհամարտից հետո խոշորագույն հակամարտության դադարեցման 28-կետանոց պլանն է, որ առաջարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահը և որը, թեև պաշտոնապես բացահայտված չէ, արդեն իսկ Կիևի դաշնակիցների կողմից մեկնաբանվում է որպես մեծապես Ռուսաստանի օգտին ծրագիր:

Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պլանը վերջնական չէ, ինչից ենթադրվում էր, որ դրանում հնարավոր են փոփոխություններ: Այդուհանդերձ, իր Truth Social սոցցանցում ԱՄՆ նախագահի այսօրվա գրառումը ցույց է տալիս նրա հիասթափությունը եվրոպական և ուկրաինական դիրքորոշումներից:

«Ուկրաինայի «ղեկավարությունը» զրո երախտագիտություն է արտահայտել մեր ջանքերի համար, իսկ Եվրոպան շարունակում է նավթ գնել Ռուսաստանից», - գրել է նա ամբողջը մեծատառերով:

Ռուսական հում նավթ շարունակում են գնել Եվրամիության անդամ երկու երկրներ՝ Հունգարիան և Սլովակիան, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան:

Փետրվարին Սպիտակ տանը հանդիպմանը նույնպես ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը մեղադրել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ամերիկյան հսկայական ռազմական և տնտեսական աջակցության համար շնորհակալություն չհայտնելու մեջ:

Այդուհանդերձ, Զելենսկին հաճախ է Միացյալ Նահանգներին շնորհակալություն հայտնել, այդ թվում՝ օգոստոսին Վաշինգտոն այցի ժամանակ:

Ժնևի բանակցությունների մեկնարկին Ուկրաինայի նախագահը սոցցանցում գրել է. - «Սպասում եմ այսօրվա բանակցությունների արդյունքներին և հուսով եմ, որ բոլոր մասնակիցները կառուցողական կլինեն: Բոլորս կարիք ունենք դրական ելքի»:

Խաղաղության ծրագրով ԱՄՆ-ն անվտանգության երաշխիքներ է տալիս Ուկրաինային, բայց որոշ պայմաններով։ Ուկրաինան պարտավորվում է չդառնալ միջուկային պետություն: Ղրիմը, Դոնեցկը և Լուգանսկը անցնում են Ռուսաստանին և դե ֆակտո ճանաչվում ռուսական, Խերսոնում և Զապորոժիեում շփման գիծը սառեցվում է, տարածքների մի մասը դառնում է ապառազմականացված բուֆերային գոտի՝ դե ֆակտո Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Կողմերը պարտավորվում են սահմաններն ուժով չփոխել։

Ուկրաինան նաև պարտավորվում է չմիանալ ՆԱՏՕ-ին, կրճատել զինված ուժերի թիվը: ՆԱՏՕ-ն պարտավորվում է զորք չտեղակայել Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ՝ չհարձակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա: ԱՄՆ-ը և Եվրոպան Ուկրաինայի վերակառուցման խոշոր ներդրումային փաթեթ կպատրաստեն, որին ռուսական սառեցված ակտիվներից 100 միլիարդ դոլար կհատկացվի, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն աստիճանաբար կվերացվեն:




