The Guardian. Դրիսկոլի գլխավորությամբ ամերիկացի գեներալներ կժամանեն Մոսկվա

Մի խումբ ամերիկացի գեներալներ՝ ԱՄՆ բանակի նախարար Դենիել Դրիսկոլի գլխավորությամբ, մոտ ժամանակներս կարող են ժամանել Մոսկվա՝ քննարկելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության պլանը, գրում է The Guardian-ը՝ վկայակոչելով իր աղբյուրները: Ըստ պարբերականի՝ այցը կարող է կայանալ եկող շաբաթվա վերջին:
The Guardian-ի տվյալներով՝ Թրամփը Դրիսկոլին Ուկրաինայի հարցով իր նոր հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել: Հրատարակությունը չի հստակեցնում՝ արդյո՞ք Դրիսկոլը փոխարինելու է ներկայիս հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգին, որը մտադիր էր թողնել այդ պաշտոնը 2026 թվականի հունվարին, թե՞ նրանք զուգահեռ են աշխատելու:
Դրիսկոլը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի ընկերն է և համադասարանցին, Բանակի նախարարությունը ղեկավարում է փետրվարից:
Նոյեմբերի 20-ին Դրիսկոլի գլխավորած պատվիրակությունը Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ներկայացրեց ամերիկյան խաղաղ պլանը: