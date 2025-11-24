Մատչելիության հղումներ

Թրամփ․ «Չի բացառվում, որ լավ զարգացումներ լինեն»

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ Truth Social սոցիալական ցանցի իր օգտահաշվում անդրադարձել է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումներին՝ գրելով.- «Արդյո՞ք հնարավոր է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցություններում իրոք մեծ առաջընթաց է արձանագրվել։ Չհավատաք, քանի դեռ չեք տեսել դա սեփական աչքերով, սակայն հնարավոր է, որ լավ զարգացումներ լինեն»,- գրել է Թրամփը։

Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին հրապարակային հայտարարությունն է կիրակի օրը Ժնևում կայացած ԱՄՆ-Ուկրաինա բանակցություններից հետո։

