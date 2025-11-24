Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ամերիկյան առաջարկները կարող են կարգավորման հիմք հանդիսանալ. Պուտին

Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ամերիկյան առաջարկները, «այն տեսքով, որով մեզ են ներկայացվել», Ալյասկայում քննարկումների հունում են և գործնականում կարող են կարգավորման հիմք հանդիսանալ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Թայիփ Էրդողանի հետ զրույցի ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։

Թուրքական պետական Anadolu գործակալության փոխանցմամբ՝ զրույցի ընթացքում Էրդողանը նշել է, որ «Թուրքիան պատրաստ է ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում հարատև և արդար խաղաղություն հաստատելու համար»։

Նույն աղբյուրը հավելում է, որ նախագահները քննարկել են նաև տարածաշրջանային և գլոբալ մի շարք թեմաներ։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG