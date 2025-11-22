Մատչելիության հղումներ

Միջազգային

Թրամփը Զելենսկուն հորդորում է ընդունել խաղաղության ամերիկյան պլանը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, կոլաժ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, կոլաժ

Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել է Ուկրաինայի իր պաշտոնակցին ընդունել խաղաղության ամերիկյան պլանը, որը Կիևի կողմից զգալի, այդ թվում` տարածքի ավելի քան 20 տոկոսի զիջում է ենթադրում: Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում Դոնալդ Թրամփը հիշեցրել է տարեսկզբին Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպմանը արած իր հայտնի արտահայտությունը, թե խաղաքարտերը Ուկրաինայի ձեռքում չեն:

«Պարոն նախագահ, Զելենսկին ասել է, որ իր երկիրը երկընտրանքի առաջ է կանգնած՝ կա՛մ գործընկերոջը կորցնել, կա՛մ արժանապատվությունը», - լրագրողի այս դիտարկմանը Թրամփն արձագանքել է. - «Այսինքն նկատի ունեք, որ նա չի հավանել պլանը: Ինչ ասեմ, նա ստիպված է հավանել այն, և եթե չի հավանում, ուրեմն պիտի շարունակեն կռվել»:

«Բայց եթե ձեր առաջարկը չընդունի, ԱՄՆ-ը կհրաժարվի՞ Ուկրաինային օգնելուց», - այս հարցին էլ Միացյալ Նահանգների նախագահը պատասխանել է. - «Դե ինչ-որ մի պահի նա ինչ-որ բան կընդունի: Հիշում եք՝ Օվալաձև սենյակում ոչ շատ հեռու անցյալում ես ասացի, որ խաղաքարտերը ձեր ձեռքում չեն»:

Ըստ մի շարք լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնված 28-կետանոց ամերիկյան ծրագրի՝ Ղրիմը, Դոնեցկը և Լուգանսկը անցնում են Ռուսաստանին և դե ֆակտո ճանաչվում ռուսական, Խերսոնում և Զապորոժիեում շփման գիծը սառեցվում է, տարածքների մի մասը դառնում է ապառազմականացված բուֆերային գոտի՝ դե ֆակտո Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Կողմերը պարտավորվում են սահմաններն ուժով չփոխել։ Ուկրաինան նաև պարտավորվում է երբևէ չմիանալ ՆԱՏՕ-ին, կրճատել զինված ուժերի թվակազմը՝ 880 հազարից հասցնելով 600 հազար: ՆԱՏՕ-ն պարտավորվում է զորք չտեղակայել Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ՝ չհարձակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա:

Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում ԱՄՆ նախագահն, այդուհանդերձ, զգույշ է արտահայտվել հնարավոր հանգուցալուծման շուրջ, շեշտել, որ Վաշինգտոնը խաղաղության հասնելու ճանապարհ է առաջարկել, բայց այն նախ պետք է հաստատի նախագահ Զելենսկին:

«Երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր նման բան չենք տեսել: Երկու կողմից շաբաթը 6 հազարից 7 հազար զինվոր է զոհվում: Ու վերջը չի երևում: Հիմա՝ կարծում եմ, որ նրանք մոտենում են հանգուցալուծմանը, բայց կանխատեսումներ չեմ ուզում անել: Ես խաղաղության ութ գործարք եմ կնքել ու կարծում էի, որ այս մեկն էլ արագ կլինի, բայց տանգոյի համար երկու հոգի է պետք», - ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը:

Թրամփի այս հայտարարություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձով դիմել էր ժողովրդին՝ խոստովանելով, որ Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը մեծանում է, և երկիրը կանգնած է դժվարին ընտրության առաջ:

«Այժմ մեր պատմության ամենադժվարին պահն է: Այժմ Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը ամենածանրն է: Այժմ Ուկրաինան շատ դժվար ընտրության առջև է կանգնած: Կա՛մ կորցնել մեր արժանապատվությունը, կա՛մ կանգնել մեր առանցքային գործընկերոջը կորցնելու ռիսկի առաջ: Կա՛մ այս դժվարին 28 կետերը, կա՛մ չափազանց դժվար ձմեռ՝ ամենադժվարինը, գումարած հետագա ռիսկերը», - հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին:

Այդուհանդերձ, նա խոստացել է կառուցողական լուծումներ փնտրել ամերիկացիների հետ. - «Ես կներկայացնեմ մեր փաստարկները, ես կհամոզեմ ու այլընտրանքներ առաջարկեմ, բայց մենք վստահաբար մեր թշնամուն առիթ չենք տա ասելու, որ Ուկրաինան խաղաղություն չի ուզում և խոչընդոտում է գործընթացը, կամ որ Ուկրաինան պատրաստ չէ դիվանագիտական աշխատանքի»:

Անդրադառնալով ամերիկյան խաղաղության պլանի շուրջ քննադատություններին՝ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը X-ում երեք պայման է առանձնացրել՝ արյունահեղության դադարեցումը՝ պահպանելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, երկու կողմերի համար ընդունելի լինելու հանգամանքն ու պատերազմի վերսկսումը չեզոքացնելու հնարավորությունը: Վենսը քննադատներին «երևակայական աշխարհում ապրողներ» է կոչել՝ պնդելով՝ անիրատեսական է հավատալ, որ «ավելի շատ փողը, ավելի շատ զենքը կամ ավելի շատ պատժամիջոցները» հաղթանակի կհանգեցնեն:

Խաղաղության պլանն ամերիկյան վարչակազմը փոխանցել է նաև ռուսական կողմին: Երեկոյան այդ մասին Անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հեռավար հանդիպմանը հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը՝ ըստ էության ողջունելով Վաշինգտոնի ծրագիրը:

«Կարծում եմ, որ այն կարելի է օգտագործել՝ որպես վերջնական խաղաղ կարգավորման հիմք, բայց մանրամասները դեռ մեզ հետ չեն քննարկվել: Եվ կարող եմ գուշակել, թե ինչու: Պատճառը ենթադրում եմ նույնն է. ամերիկյան վարչակազմը դեռ չի ստացել Ուկրաինայի համաձայնությունը: Ուկրաինան դեմ է սրան», - ասել է Ռուսաստանի նախագահը:

Պուտինը միաժամանակ սպառնացել է, որ եթե Կիևը չի ուզում քննարկել նախագահ Թրամփի առաջարկը, ապա «նրանք և պատերազմ հրահրող եվրոպացիները պիտի հասկանան, որ Կուպյանսկում տեղի ունեցածը կկրկնվի ռազմաճակատի մյուս կարևոր հատվածներում»: Մոսկվան պնդում է, որ գրավել է Կուպյանսկը, թեև Կիևն առայժմ չի հաստատել սա:

«Միգուցե ոչ այնքան արագ, որքան մենք կցանկանայինք, բայց Կուպյանսկի կրկնությունն անխուսափելի է: Մեզ այս իրավիճակը ձեռնտու է, քանի որ հանգեցնում է հատուկ ռազմական գործողության նպատակների իրականացմանը, բայց ինչպես ասել եմ բազմիցս, մենք նաև պատրաստ ենք խաղաղ բանակցությունների և խաղաղ լուծման: Իհարկե, դրա համար անհրաժեշտ է, որ առաջարկվող պլանը մանրակրկիտ քննարկվի: Մենք պատրաստ ենք դրան», - վստահեցրել է Վլադիմիր Պուտինը:

Իսկ ինչպե՞ս են ուկրաինացիներն արձագանքում ամերիկացիների առաջարկին: «Ազատության» ուկրաինական ծառայությունը զրուցել է Կիևի բնակիչների հետ.

«Սա խաղաղության ծրագիր չէ, այլ կապիտուլացիայի ծրագիր է։ Սա անընդունելի է»:

«Սա ամբողջությամբ անիրատեսական է։ Ընդհանուր առմամբ, այդ 28 կետերից, հավանաբար, 27-ը Ուկրաինայի նախագահին չեն վերաբերում։ Դա պետք է Ուկրաինայի ժողովուրդը որոշի, խորհրդարանը, զինված ուժերը պիտի որոշեն»։

«Սա սխալ է։ Չնայած, մեծ հաշվով, որոշ փոխզիջումներ ամեն դեպքում պետք է անել»։

«Մեր իրավունքն է, թե ինչ քանակի զինված ուժեր ունենանք, ինչի կազմում լինենք։ Ռուսաստանը չէ, որ պետք է որոշի, նույնիսկ՝ Ամերիկան։ Մենք ինքներս պետք է որոշենք»։

«Ես նույնիսկ չեմ ուզում մտածել այս մասին, քանի որ մենք չենք կարող հրաժարվել մեր հողի որևէ կտորից։ Սա ամրագրված է օրենսդրական մակարդակով։ Նրանք խախտել են բոլոր հնարավոր միջազգային նորմերը, որոնք գոյություն ունեն։ Մենք պետք է կանգնենք մինչև վերջ»։

«Իրավական առումով մենք իրավունք չունենք ճանաչելու օկուպացիան՝ ոչ մի պարագայում: Զինված ուժերը չպետք է կրճատվեն։ Նրանք մեր միակ երաշխավորն են այսօր, որն ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Ցանկացած թուղթ զրո է մեր ագրեսիվ հարևանի դեպքում»։

Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը հայտնել է, որ Կիևը Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցություններ է անցկացնում խաղաղության ծրագրի շուրջ, համաձայն նախագահի հրամանագրի՝ հաստատվել է ուկրաինական պատվիրակության կազմը, որը բանակցություններ կվարի ԱՄՆ-ի, այլ միջազգային գործընկերների ու Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ: Պատվիրակությունը կղեկավարի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը: Պատվիրակության կազմում ընդգրկված Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստամ Ումերովը Տելեգրամում հայտնել է, որ բանակցությունները կանցկացվեն Շվեյցարիայում:

Կիևի նկատմամբ սաստկացող դիվանագիտական ճնշման ֆոնին ռուսական կողմը գիշերը անօդաչուներով ու բալիստիկ հրթիռներով զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային:


