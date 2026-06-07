Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

ԱՄՆ-ն մտադիր է Իրանի ակտիվներն օգտագործել Ծոցի երկրների կրած վնասը վերականգնելու համար

ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը, արխիվ
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը, արխիվ

ԱՄՆ-ն նախատեսում է իրանական ակտիվներն օգտագործել՝ վերականգնելու համար վնասը, որ Պարսից ծոցի դաշնակից երկրները կրել են Իրանի հարվածներից, Reuters-ին ասել է թեմային ծանոթ աղբյուրը:

ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ գնահատելու Պարսից ծոցում ԱՄՆ դաշնակիցներին պատերազմի ընթացքում Իրանի հասցրած վնասի չափը, ասել է աղբյուրը՝ հավելելով, որ ԱՄՆ-ն կքննարկի նաև իրանական ակտիվների օգտագործումը նույն նպատակով ապագայում:

Reuters-ի լուրը հրապարակվում է մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Իրանի գերագույն առաջնորդի խորհրդական Մոհսեն Ռեզային CNN-ին ասել էր, որ երեք ամիս տևող հակամարտությունը դադարեցնելու համար խաղաղության համաձայնագիրը կախված է նրանից, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կապասառեցնի իրանական 24 միլիարդ դոլարի սառեցված ակտիվները:

Աղբյուրը չի մանրամասնել, թե ինչ տեսակի ակտիվներ է ուսումնասիրում նախարարությունը: Սակայն նշում է, որ նոր միջոցառումների նկարագրությունը, կարծես, չի սահմանափակվում միայն սառեցված ակտիվներով:

Reuters-ը նշում է, որ իրանական ակտիվների վերաուղղորդման սպառնալիքը կարող է գրգռիչ նոր գործոն դառնալ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փխրուն հրադադարի համար, որը կրկին փորձության ենթարկվեց վերջին օրերին, երբ երկու երկրները մի քանի անգամ հարվածներ փոխանակեցին:

Իրանի կիսապաշտոնական ISNA լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ խաղաղության բանակցությունները, կարծես, փակուղի են մտել, չնայած միջնորդ Պակիստանի ներքին գործերի նախարարը կրկին Թեհրան է մեկնել՝ պատերազմն ավարտելու շուրջ բանակցելու:

ԱՄՆ զինված ուժերը շաբաթ վաղ առավոտյան հարվածել էին Հորմուզի նեղուցում գտնվող Գորուկ և Քեշմ կղզու իրանական ափամերձ ռադարային կայաններին այն բանից հետո, երբ խոցել էին Իրանի արձակած անօդաչուները, որոնք, ըստ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության, սպառնալիք էին ներկայացնում ծովային երթևեկության համար:

Շաբաթ ուշ երեկոյան ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարեցին, որ խոցել են իրանական ևս երկու հարձակողական անօդաչու, որոնք սպառնում էին նեղուցում նավագնացությանը:

Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ պատասխան հարված է հասցրել Քուվեյթում և Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան բազաներին: Քուվեյթի բանակը հաստատել է, որ հրթիռային հարձակման է ենթարկվել, կան ավերածություններ, զոհեր չկան:

Ավելի ուշ Իրանը հայտարարեց, որ բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է երկու երկրներում գտնվող ամերիկյան բազաներին, սակայն ԱՄՆ զինված ուժերը հայտարարել է, որ վեց հրթիռ է խոցել, իսկ յոթերորդը չի հասել իր նշանակետին։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանի հրթիռային պաշարների մոտ 22 տոկոսը դեռ պահպանվել է. Թրամփ

Թրամփ․ ԱՄՆ-ը Իրանի հետ հակամարտությունում կհաղթի ռազմական ճանապարհով կամ թղթի վրա

Խամենեին պնդել է՝ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը փորձում են պառակտում սերմանել, և միասնության կոչ է արել

Իրանը թույլ չի տա, որ ԱՄՆ-ն չափն անցնի. Մոհսեն Ռեզայի

Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը համաձայնել է միջուկային զենք չունենալ

Իրանը կբանակցի, բայց չի վստահում ԱՄՆ-ի խոստումներին. խորհրդարանի փոխնախագահ

ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի խոշորագույն կրիպտո բորսայի նկատմամբ
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG