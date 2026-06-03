Իրանը կբանակցի, բայց չի վստահում ԱՄՆ-ի խոստումներին. խորհրդարանի փոխնախագահ

Իրանն անհրաժեշտության դեպքում կբանակցի, բայց չի վստահում ԱՄՆ-ի տված որևէ խոստման, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահ Մոջթաբա Նիկզադը:
«Սխալ է ասել, որ մենք միայն կռվում ենք և բանակցություններ չենք վարում: Մենք կբանակցենք անհրաժեշտության դեպքում, բայց չենք վստահում ամերիկացիների որևէ խոստման։ Նրանք մեր դեմ հանցագործություններ են կատարել ամենադաժան ձևով»,- Tasnim լրատվական գործակալությանն ասել է նա:
Որպես ԱՄՆ հանցագործությունների ապացույց՝ նա մեջբերել է երկու միջուկային գիտնականների սպանության նպատակով հրթիռային հարվածները, ինչպես նաև այս տարվա փետրվարին Հորմոզգան նահանգի Մինաբ քաղաքի տարրական դպրոցի վրա հարձակումը, ինչի հետևանքով ավելի քան 170 աշակերտ, ուսուցիչ և աշխատակից է սպանվել:
Իրանական լրատվամիջոցները մինչ այդ հաղորդել էին, որ Իրանն ու ԱՄՆ-ն օրեր առաջ դադարեցրել են բանակցությունները, թեև ԱՄՆ նախագահը երեկվանից արդեն երկրորդ անգամ հերքել է դա:
Մոջթաբա Նիկզադը նաև հերքել է միջազգային լրատվամիջոցների պնդումները, թե պատերազմի հետևանքով Իրանում սով է: Նա ասել է, որ հակամարտության թեժ պահին 7 միլիոն մարդ է տեղահանվել, որոնցից շատերը տեղափոխվել են երկրի հյուսիս, սակայն կառավարության ձեռնարկած ջանքերի շնորհիվ ոչ ոք սննդի, կացարանի և անհրաժեշտ պարագաների կարիք չի ունեցել:
Մոջթաբա Նիկզադն այս հայտարարություններն արել է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն և Իրանը հրադադարի ընթացքում արդեն առնվազն չորրորդ անգամ հարվածներ են փոխանակել:
Իրանն անհրաժեշտության դեպքում կբանակցի, բայց չի վստահում ԱՄՆ-ի տված որևէ խոստման, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահ Մոջթաբա Նիկզադը: