ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի խոշորագույն կրիպտո բորսայի նկատմամբ

Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Իրանի խոշորագույն կրիպտոարժույթային բորսայի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին՝ մեղադրելով նրան Իրանի կառավարությանը և սև ցուցակում ընդգրկված պետական կառույցներին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու հնարավորություն տալու համար։
Նոր պատժամիջոցներին նախորդել է մայիսի 1-ին հրապարակված Reuters-ի հետաքննությունը, որը ցույց էր տվել, թե ինչպես է Nobitex-ը դարձել Իրանի Կենտրոնական բանկի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից օգտագործվող զուգահեռ ֆինանսական համակարգի առանցքային հանգույց՝ սպասարկելով հարյուր միլիոնավոր դոլարների գործարքներ։
Հետաքննությունը նաև բացահայտել էր, որ Nobitex-ը շարունակել է գործել նույնիսկ կառավարության կողմից ինտերնետի անջատումից հետո՝ մշակելով միլիոնավոր դոլարների գործարքներ։
«Մինչ Իրանի տնտեսությունն անկում է ապրում, ռեժիմը որոշել է օգտագործել թվային ակտիվների տեխնոլոգիաներն իր սեփական կոռուպցիոն օրակարգն առաջ մղելու համար, այդ թվում՝ պատժամիջոցները շրջանցելու և երկրից կապիտալը դուրս հանելու նպատակով», - հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը: