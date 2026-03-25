ԱՄՆ-ն Իրանին 15 կետանոց առաջարկներ է փոխանցել. ի՞նչ են դրանք ենթադրում

Երրորդ օրն է՝ ԱՄՆ նախագահը հայտարարում է, թե Իրանի հետ բանակցում են պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, մինչդեռ պաշտոնական Թեհրանը հերքում է:
Այսօր Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե պետքարտուղարն ու փոխնախագահն են ներգրավված բանակցություններում: Նա պնդել է, թե ռազմական գործողություններն Իրանում «ռեժիմի փոփոխության» են հանգեցրել, և ԱՄՆ-ն հիմա բանակցում է «ճիշտ մարդկանց» հետ։
Թրամփը կրկնել է՝ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ, ապա նշել, թե Թեհրանը էներգետիկ ոլորտի հետ կապված մեծ զիջում է արել ԱՄՆ-ին, սակայն չի մանրամասնել։
«Շատ մեծ նվեր էր, որը հսկայական գումար արժե։ Չեմ ասի, թե ինչ նվեր է դա, բայց այն շատ կարևոր էր … Դա ինձ համար մեկ բան է նշանակում՝ մենք գործ ունենք ճիշտ մարդկանց հետ»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը, սակայն, հերքել է Թրամփին՝ ասելով, որ կողմերը չեն բանակցում: «Մեր ուղերձը շատ հստակ է: Մենք շարունակում ենք պաշտպանվել»,- ասել է Էսմայիլ Բաղային:
Իրանի բանակի խոսնակ Էբրահիմ Զոլֆաղարին էլ հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ն ինքն իր հետ է բանակցում և կոչ է արել սեփական պարտությունը «համաձայնություն» չանվանել:
«Դուք այլևս չեք տեսնի ոչ ձեր ներդրումները տարածաշրջանում, ոչ էլ էներգակիրների և նավթի նախկին գները, մինչև չհասկանաք, որ տարածաշրջանում կայունությունը երաշխավորում Է մեր հզոր զինուժը»,- հայտարարել է Իրանի բանակի խոսնակը:
Չնայած Թեհրանի հերքումներին՝ Սպիտակ տան պաշտոնյաներն ամերիկյան լրատվամիջոցներին ասել են, որ ԱՄՆ-ն 15 կետանոց առաջարկ է Պակիստանի միջոցով փոխանցել Իրանին: Wall Street Journal-ն ու AP-ն որոշ մանրամասներ են հայտնում հնարավոր գործարքի մասին, մասնավորապես, որ Իրանին առաջարկվում է ապամոնտաժել իր երեք հիմնական միջուկային օբյեկտները, դադարեցնել ուրանի հարստացումը, սահմանափակել աջակցությունն իր պրոքսիներին, ամբողջությամբ բացել Հորմուզի նեղուցը և սամանափակել հրթիռային ծրագիրը:
Դրա դիմաց կվերացվեն միջուկային ծրագրի հետ կապված պատժամիջոցները, իսկ ԱՄՆ-ն կաջակցի Իրանին իր քաղաքացիական միջուկային ծրագրի հարցում:
Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ այժմ Թուրքիան, Եգիպտոսն ու Պակիստանը փորձում են 48 ժամում հանդիպում կազմակերպել ԱՄՆ և Իրանի միջև Իսլամաբադում: Պակիստանը հաստատել է՝ պատրաստ է հյուրընկալել բանակցությունները: Պակիստանում Իրանի դեսպանը, սակայն, ասել է, թե ԱՄՆ-ի հետ ուղղակի կամ անուղղակի բանակցություններ դեռևս չեն ընթանում, սակայն «բարեկամ երկրները» խորհրդակցություններ են անցկացնում կողմերի հետ։
Կկայանա հանդիպումը, թե ոչ, դեռ պարզ չէ: Մինչ այդ Reuters-ը հայտնում է, որ Պենտագոնը նախատեսում է 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիայից, այդ թվում՝ ցամաքային զորքերի, մի քանի հազար հավելյալ զորք ուղակել Մերձավոր Արևելք, թե կոնկրետ որ երկիր, չի նշվում:
Հարվածները շարունակվում են
Չնայած բանակցությունների մասին Թրամփի պնդումներին՝ Իսրայելը շարունակել է հարվածներն Իրանին: Միայն Թեհրանում վերջին 24 ժամում 12 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 28-ը: Եվս 18-ը վիրավորվել է Ալբորզ նահանգում:
Իսրայելը հարվածել է նաև Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին Լիբանանում: Վերջին մեկ օրում Լիբանանում առնվազն 33 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 20-ից ավելի:
Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ն պատասխան հարվածներ է հասցրել իսրայելական բանակին: Շարժման օրենսդիրներից Հասան Ֆադլալլահը հայտարարել է, որ Իսրայելը միշտ է ձգտել գրավել Լիբանանի հարավը: Սակայն շարժումը կպայքարի, որպեսզի կանխի դա: Նրա խոսքով.- «Դիմադրության մարտիկները պայքարում են՝ թույլ չտալու, որ Իսրայելն այդ տարածքում հասնի իր նպատակին։ Սա գոյաբանական սպառնալիք է Լիբանանի համար … Հետևաբար, այլընտրանք չունենք, քան դիմակայել այս ագրեսիային և պահպանել մեր հողը»։
Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելի հյուսիսային Սաֆադ քաղաքի ռազմաբազային, նաև օբյեկտների Թել Ավիվ, Կիրյաթ Շմոնա և Բնեյ Բրակ քաղաքներում։ Կան բազմաթիվ վիրավորներ, որոնց թիվը վերջին 24 ժամում անցնում է 200-ը:
Իրանը հարվածել է նաև ամերիկյան բազաներին Հորդանանում, Բահրեյնում և Քուվեյթում, որտեղ թիրախավորվել է նաև միջազգային օդանավակայանը: ՄԱԿ-ում Սաուդյան Արաբիայի և Կատարի ներկայացուցիչները դատապարտել են Իրանի հարձակումները:
Դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը: Իրանը հայտարարել է, որ «ոչ թշնամական նավերը» կարող են անցնել նեղուցով, եթե իրենց գործողությունները համակարգեն Իրանի հետ: Արտգործնախարարությունը նաև նամակ է ուղարկել Միջազգային ծովային կազմակերպության անդամներին։
Թրամփի հայտարարություններից հետո նավթի գինը նվազել է՝ հասնելով 97.6 դոլարի: Սակայն նեղուցի փակ լինելը շարունակում է լուրջ խնդիրներ առաջացնել: Ֆիլիպիններն արտակարգ դրություն է հայտարարել՝ վառելիքի պակասի պատճառով: Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է նավթի լրացուցիչ պաշարներ օգտագործել: ՄԱԿ-ն էլ զգուշացրել է, որ պատերազմը «չափազանց վտանգավոր և անկանխատեսելի» իրավիճակ է ստեղծել ու գլոբալ աննախադեպ ռիսկեր է առաջացնում։