Ղալիբաֆը զգուշացնում է ԱՄՆ-ին չփորձարկել «մեր հողը պաշտպանելու վճռականությունը»

Իրանի խորհրդարանի խոսնակը զգուշացրել է Վաշինգտոնին, որ չփորձի փորձարկել Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը իր տարածքը պաշտպանելու գործում:
Այս հայտարարությունը հաջորդում է այն տեղեկություններին, որ Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է ուղարկում ավելի շատ զորքեր։
«Չփորձեք փորձարկել մեր վճռականությունը մեր երկիրը պաշտպանելու համար: Մենք մանրակրկիտ հետևում ենք ամերիկյան բոլոր շարժումներին տարածաշրջանում, հատկապես զորքերի տեղաբաշխմանը։ Այն, ինչ գեներալները կոտրել են, զինվորները չեն կարող վերականգնել․ փոխարենը, նրանք դառնալու են Նեթանյահուի երևակայության զոհը»,- X-ում անգլերենով գրել է Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը:
