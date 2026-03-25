Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ղալիբաֆը զգուշացնում է ԱՄՆ-ին չփորձարկել «մեր հողը պաշտպանելու վճռականությունը»

Իրանի խորհրդարանի խոսնակը զգուշացրել է Վաշինգտոնին, որ չփորձի փորձարկել Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը իր տարածքը պաշտպանելու գործում:

Այս հայտարարությունը հաջորդում է այն տեղեկություններին, որ Միացյալ Նահանգները Մերձավոր Արևելք է ուղարկում ավելի շատ զորքեր։

«Չփորձեք փորձարկել մեր վճռականությունը մեր երկիրը պաշտպանելու համար: Մենք մանրակրկիտ հետևում ենք ամերիկյան բոլոր շարժումներին տարածաշրջանում, հատկապես զորքերի տեղաբաշխմանը։ Այն, ինչ գեներալները կոտրել են, զինվորները չեն կարող վերականգնել․ փոխարենը, նրանք դառնալու են Նեթանյահուի երևակայության զոհը»,- X-ում անգլերենով գրել է Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը:


XS
SM
MD
LG