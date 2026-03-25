ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը շտապ քննարկում կանցկացնի Իրանում դպրոցի վրա հարձակման վերաբերյալ

ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհուրդը պատրաստ է այս շաբաթ անցկացնել երկրորդ արտահերթ քննարկումը՝ կապված Մերձավոր Արևելքի պատերազմի հետ, որը կենտրոնացած կլինի իրանական դպրոցի հարձակման վրա։
Փետրվարի 28-ին պատերազմի առաջին օրը Մինաբ քաղաքի աղջիկների տարրական դպրոցն օդային հարձակման էր ենթարկվել, որի հետևանքով 168 երեխա էր մահացել։
Խորհրդի նախագահ Սիհարդո Ռեզա Սուրյոդիպուրոն ՄԱԿ-ի վերին իրավապաշտպան մարմնին հայտնել է, որ խորհրդի բյուրոն ուսումնասիրել է Իրանի, Չինաստանի և Կուբայի արտահերթ քննարկման պահանջը և համաձայնել է մարտի 28-ին արտահերթ քննարկում անցկացնել։
